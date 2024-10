Trong thời gian chờ cơ quan chức năng làm rõ chất lượng thực phẩm, người dân cần bình tĩnh và cập nhật thông tin chính thống

BBK - Những ngày gần đây, một số phụ huynh trên địa bàn TP. Bắc Kạn lo lắng trước thông tin sản phẩm "sữa" sử dụng trong bữa ăn bán trú tại các trường mầm non tại địa bàn TP. Bắc Kạn không bảo đảm chất lượng.

Bữa phụ của trẻ mầm non tại Trường Mầm non Đức Xuân.

Tuy nhiên, theo xác minh ban đầu của cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, thông tin trên chưa được kiểm chứng. Trong thời gian chờ cơ quan chức năng làm rõ về chất lượng thực phẩm, người dân cần bình tĩnh và cập nhật thông tin chính thống.

Trường Mầm non Đức Xuân tổ chức cuộc họp phụ huynh để nắm thông tin dư luận phản ánh “sữa không đạt tiêu chuẩn”.

Tại cuộc họp phụ huynh của Trường Mầm non Đức Xuân mới đây, chị Nguyễn Thu H, phụ huynh học sinh lớp nhỡ 5 bức xúc: Chúng tôi đang nhầm hãng sữa GrowPlus, nên khi nhà trường lấy phiếu khảo sát đều ký đồng ý cho con sử dụng. Nhưng sau này mới biết con, em chúng tôi đang được nhà trường cho uống "sữa" (phụ huynh và nhà trường gọi là sữa, nhưng đây là sản phẩm dinh dưỡng-pv) của một hãng có tên sản phẩm gần giống tên hãng sữa GrowPlus. Tìm hiểu thêm, loại sữa này, thấy giá bán chỉ khoảng 170.000 đồng/kg. Bao bì mặt trước và sau ghi không đồng nhất (mặt trước ghi "3 tuổi", mặt sau ghi 3)... Tôi đề nghị cô giáo chủ nhiệm lớp nhỡ 5 cho phụ huynh thay đổi ý kiến khảo sát là không đồng ý cho con dùng loại sữa này.

Nhà phân phối sản phẩm dinh dưỡng cho Trường Mầm non Đức Xuân giải trình nhưng phụ huynh chưa đồng tình.

Trả lời phản ánh của phụ huynh liên quan đến việc nhà trường đang cho học sinh uống sữa trên, bà Lý Thị Bích, Hiệu trưởng Trường Mầm non Đức Xuân thông tin: Nhà trường sử dụng sản phẩm dinh dưỡng của đơn vị này từ nhiều năm nay. Căn cứ kết quả phiếu khảo sát đầu năm, hằng năm nhà trường hợp đồng mua với đơn vị cung ứng theo năm học. Thực đơn được nhà trường công khai niêm yết tại bản tin, cổng thông tin điện tử của trường (https://mnducxuanbk.backan.edu.vn); thực hiện lưu mẫu bảo đảm trong thời gian 24 giờ. Sau khi nhận được ý kiến phản hồi từ phụ huynh, nhà trường đã tổ chức một cuộc họp có đại điện đơn vị phân phối tham gia. Do còn nhiều ý kiến không đồng nhất, nên từ ngày 02/10 chúng tôi đã có thông báo thay đổi, điều chỉnh thực đơn, trong đó không sử dụng sản phẩm này.

Chuẩn bị bữa ăn cho trẻ em tại Trường Mầm non Sông Cầu.

Còn tại Trường Mầm non Sông Cầu, theo bà Tô Thị Loan, Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác bán trú: Trước đây, chúng tôi cũng sử dụng sản phẩm dinh dưỡng này trong bữa ăn phụ cho trẻ em vào chiều thứ Ba và thứ Sáu hằng tuần. Tuy nhiên, sau khi có dư luận phản ánh nghi ngờ chất lượng sản phẩm, nhà trường đã lấy ý kiến của phụ huynh học sinh. Căn cứ vào kết quả ý kiến góp ý, chúng tôi đã điều chỉnh thực đơn tuần, thực hiện thông báo công khai tới toàn thể các bậc phụ huynh học sinh trong nhà trường và trên cổng thông tin điện tử.

Đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp tìm hiểu thực tế tại Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Bắc Kạn và một số trường mầm non trên địa bàn TP. Bắc Kạn.

Theo báo cáo nhanh của Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Bắc Kạn, các trường mầm non trên địa bàn thành phố đều sử dụng sản phẩm dinh dưỡng có tên sản phẩm grow IQ vào thực đơn bữa chiều từ 1-2 lần/tuần. Hằng ngày, đều công khai thực đơn, công khai tài chính trên cổng thông tin điện tử và bảng tin đơn vị; thực hiện lưu mẫu thức ăn theo quy định; các nhà trường có hợp đồng mua bán sữa với đơn vị cung ứng.

Trước dư luận băn khoăn về chất lượng sản phẩm dinh dưỡng trên, bà Đinh Thị Hiền Thương, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Bắc Kạn thông tin: Phòng đã yêu cầu các trường mầm non trực thuộc tiếp tục thăm nắm tâm tư nguyện vọng của cha mẹ trẻ và tuyên truyền để phụ huynh yên tâm; tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về công tác bán trú, vệ sinh an toàn thực phẩm, công khai... đồng thời yêu cầu các đơn vị điều chỉnh thực đơn bữa ăn phụ chiều. Trước mắt không đưa sữa có nhãn hiệu Grow IQ vào thực đơn hằng tuần. Tiếp tục phối hợp thực hiện kiểm tra, giám sát và huy động cha mẹ trẻ tham gia giám sát công tác bán trú, đặc biệt là giám sát việc bảo đảm chất lượng bữa ăn và an toàn thực phẩm tại đơn vị.

Tiếp nhận thông tin, sáng 08/10, UBND TP. Bắc Kạn, Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập đoàn đi kiểm tra, thăm nắm tình hình tại các trường học. Ngày 09/10, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn có Báo cáo số 2417/BC-SGDĐT về dư luận trên mạng xã hội phản ánh các trường mầm non trên địa bàn thành phố cho trẻ uống sữa “không đạt tiêu chuẩn”. Theo báo cáo, định mức tiền cho bữa ăn phụ không nhiều, sản phẩm sữa SP-Milk GROW IQ có giá phù hợp với điều kiện của các nhà trường (các trường sử dụng sản phẩm này 1-2 lần/tuần trong các bữa ăn phụ). Trong quá trình thực hiện có sự tham gia, giám sát của cha mẹ học sinh và các bên liên quan. Do đó, cùng với đề nghị các cơ quan chức năng sớm có kết quả kiểm định sản phẩm sữa SP-Milk GROW IQ, kịp thời cung cấp thông tin cho cha mẹ học sinh và cộng đồng, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với Sở xác minh thông tin về dư luận đã phản ánh để ổn định hoạt động dạy và học.

Trước thông tin dư luận xã hội phản ánh và báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, ngày 10/10, UBND tỉnh có Văn bản số 7311/UBND-VXNV chỉ đạo:

UBND TP. Bắc Kạn chủ trì tổ chức thực hiện kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố về việc thực hiện quy trình cung cấp thực phẩm, lấy mẫu sản phẩm sữa SP-Milk GROW IQ của Công ty TNHH thực phẩm dinh dưỡng Vita gửi cơ quan kiểm nghiệm được chỉ định để xác minh; báo cáo kết quả xác minh về UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan biết, kịp thời chỉ đạo;

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, quy định về công khai đối với các cơ sở giáo dục mầm non theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03/6/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; kịp thời chấn chỉnh, xử lý hoặc đề xuất theo thẩm quyền xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm (nếu có).

Giao Sở Y tế theo chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai, hướng dẫn và tham mưu cho UBND tỉnh theo thẩm quyền để chỉ đạo kịp thời việc thực hiện các quy định về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh;

Phối hợp với UBND TP. Bắc Kạn thực hiện kiểm tra, lấy mẫu xác minh sản phẩm sữa SP-Milk GROW IQ của Công ty TNHH thực phẩm dinh dưỡng Vita khi có tình huống phát sinh.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND TP. Bắc Kạn và các đơn vị liên quan nắm tình hình và làm rõ các nội dung thông tin, phản ánh dư luận đã nêu về vấn đề trên để kịp thời định hướng, ổn định dư luận xã hội; chủ động báo cáo, tham mưu cho UBND tỉnh theo thẩm quyền./.