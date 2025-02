Dâng lễ đầu năm tại đền An Mạ

BBK- Sáng 07/2 (mùng 10 tháng Giêng), trước khai mạc Hội Xuân Ba Bể 2025, huyện Ba Bể tổ chức Lễ cầu an tại đền An Mạ, với sự tham dự của đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình và các đại biểu dự Lễ cầu an tại đền An Mạ.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Du, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh.

Lễ cầu an tại đền An Mạ được huyện Ba Bể tổ chức vào sáng sớm ngày 10 tháng Giêng hằng năm để cầu mong cho một năm mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, người người, nhà nhà bình an và hạnh phúc.

Lãnh đạo huyện Ba Bể dâng hương tại đền An Mạ.

Đền An Mạ nằm trên đảo An Mã, giữa hồ Ba Bể, thuộc xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể. Đền thờ Phật, Mẫu Thượng Ngàn, Chúa Sơn Trang, Đức Thánh Thần… Tương truyền, đền còn là nơi thờ các vị trung thần nhà Mạc trong cuộc chiến tranh phong kiến thời Lê Mạc, sau khi bị thua trận đã chạy đến động Puông rồi tuẫn tiết tại đó. Để tưởng nhớ các vị trung thần, người dân nơi đây đã dựng đền thờ họ Mạc, song sợ bị quan quân nhà Lê trả thù nên đã đổi tên thành đền thờ họ Ma. An Mạ theo tiếng dân tộc Tày có nghĩa là "mồ yên mả đẹp", nơi yên nghỉ của các trung thần họ Mạc.

Đền An Mạ, trùng tu xây dựng lại năm 2006, mang nét giản dị, thanh thoát, hài hòa với thiên nhiên. Các đường nét chạm trổ tinh xảo thể hiện rõ ý tưởng và quan niệm của người dân nơi đây, gắn với từng giai đoạn lịch sử.

Sau khi dâng lễ cầu an tại đền, mâm lễ sẽ được rước về Hội Xuân Ba Bể./.