Hội xuân Ba Bể 2025 sẵn sàng các điều kiện đón du khách

Một góc sân Bó Lù nơi tổ chức Lễ hội Lồng tồng Ba Bể

Theo ghi nhận của phóng viên, trong buổi sáng 06/02 (09 tháng Giêng), tại sân bãi tổ chức Lễ hội ở thôn Bó Lù, xã Nam Mẫu (Ba Bể), các xã, thị trấn đang tích cực hoàn thiện những công đoạn cuối cùng dựng và trang trí trại xuân; hoàn thiện hệ thống gian hàng trưng bày, quảng bá các sản phẩm nông sản. Các điểm phục vụ khách du lịch đến chụp ảnh lưu niệm (check in) như cầu phao, cây đào mùa xuân, điểm thả đèn hoa đăng… cũng đã được Ban Tổ chức Lễ hội trang trí bảo đảm thẩm mỹ và an toàn.

Bà Ma Thị Cử, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Bể, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Lồng tồng Ba Bể trao đổi về công tác chuẩn bị lễ hội.

Sáng nay, thời tiết tại khu vực hồ Ba Bể khá đẹp, nhiệt độ trung bình khoảng 16 độ C. Tại nhiều điểm ở khu vực tổ chức lễ hội đã có khá đông người dân và du khách đến tham quan. Các gian hàng bán đồ ăn uống đã hoạt động với nhiều món ăn đặc sản, đặc trưng của vùng hồ Ba Bể.

Một số hoạt động về công tác chuẩn bị cho Hội xuân Ba Bể sáng mùng 09 tháng Giêng.

Ngoài ra, các điểm trông giữ xe cũng đã được tổ chức dọc hai bên đường gần khu vực ễ hội để phục vụ du khách. Lực lượng Công an có mặt từ sớm để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Công tác chuẩn bị cho lễ thả đèn hoa đăng, diễn ra vào tối nay (mùng 09 tháng Giêng).

Lãnh đạo huyện Ba Bể, Ban Tổ chức Lễ hội Lồng tồng Ba Bể có mặt từ sớm để kiểm tra, đôn đốc các bộ phận thực hiện bảo đảm theo kế hoạch đã được phê duyệt, phân công./.

Một số hình ảnh về công tác chuẩn bị cho Hội xuân Ba Bể:

Cây đào là một trong những địa điểm check-in được nhiều bạn trẻ yêu thích.

Công tác hoàn thiện trại xuân của các xã, thị trấn