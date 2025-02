Giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm

BBK- Cuốn sách có giá trị to lớn về lý luận và thực tiễn, là tư liệu quý báu phản ánh sinh động thành tựu và bài học kinh nghiệm lịch sử của Đảng ta trong lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội nói riêng.

Đại tướng Lương Tam Quang cùng các đại biểu nghe giới thiệu về cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm - Ảnh: VGP/Vũ Phong

Chiều 3/2, tại trụ sở Bộ Công an, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ giới thiệu, phát hành cuốn sách"Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân - Sáng ngời tư cách người Công an cách mạng" của Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lễ giới thiệu, phát hành Cuốn sách là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025); hướng tới kỷ niệm 80 năm thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), 80 năm ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025); góp phần thúc đẩy triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội khoá XIII và các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Đồng chủ trì có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung; Thượng tướng, TS. Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Theo Thượng tướng, TS. Lê Quốc Hùng, cuốn sách "Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân - Sáng ngời tư cách người Công an cách mạng" gồm 80 bài viết, bài phát biểu, bài trả lời phỏng vấn được chọn lựa từ hơn 500 bài viết của tác giả cùng với 71 bức ảnh phản ánh sinh động các chuyến thăm và làm việc ở Công an các đơn vị, địa phương, địa bàn cơ sở của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm trong thời gian đồng chí giữ cương vị Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

Cuốn sách "Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân - Sáng ngời tư cách người Công an cách mạng" gồm 80 bài viết, bài phát biểu, bài trả lời phỏng vấn được chọn lựa từ hơn 500 bài viết của tác giả - Ảnh: VGP/Vũ Phong

Kết cấu nội dung Cuốn sách gồm 5 phần:

Phần thứ nhất: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Công an nhân dân tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt với 17 bài viết, phản ánh lịch sử, quá trình Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã thành lập, rèn luyện, lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với CAND.

Phần thứ hai: Công an nhân dân vì nước quên thân - Sáng ngời tư cách người Công an cách mạng với 13 bài viết, thể hiện sự đóng góp to lớn của lực lượng Công an nhân dân trong lịch sử cách mạng giải phóng dân tộc.

Phần thứ ba: Công an nhân dân - Lực lượng nòng cốt, xung kích bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội với 19 bài viết, thể hiện rõ hệ thống quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, quá trình tổ chức thực hiện và kết quả các mặt công tác công an.

Phần thứ tư: Vì nhân dân phục vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân – Cội nguồn sức mạnh của Công an nhân dân với 12 bài viết, phân tích sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân và mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa CAND với nhân dân trong sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự.

Phần thứ năm: Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại với 19 bài viết.

Cuốn sách thể hiện tư duy nhất quán của tác giả trong vận dụng sáng tạo, phát triển, bảo vệ Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại...

Cuốn sách có giá trị to lớn về lý luận và thực tiễn, là tư liệu quý báu phản ánh sinh động thành tựu và bài học kinh nghiệm lịch sử của Đảng ta trong lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội nói riêng trong một giai đoạn lịch sử đặc biệt quan trọng với rất nhiều khó khăn, thử thách, đã đưa đất nước Việt Nam phát triển lớn mạnh, có được "cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế" như ngày nay, đáp ứng đòi hỏi bức thiết của sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong kỷ nguyên phát triển mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm cung cấp nguồn tư liệu phong phú cùng hệ thống luận cứ khoa học chỉ dẫn cho công tác nghiên cứu, phát triển lý luận, tổng kết thực tiễn, giáo dục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và giáo dục truyền thống anh hùng cách mạng vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam - Ảnh: VGP/Vũ Phong

Với những luận giải sâu sắc, cuốn sách đã định hướng yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp, phương pháp cho toàn lực lượng Công an nhân dân và cho cấp ủy, chính quyền các cấp để tiếp tục lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các chủ trương của Đảng về bảo vệ an ninh, trật tự, kết hợp chặt chẽ với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, quân sự và đối ngoại; xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, nền quốc phòng toàn dân; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh; động viên khích lệ, khơi dậy tinh thần yêu nước, huy động quần chúng nhân dân chủ động tích cực tham gia đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên phát triển mới.

Cuốn sách còn góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giúp cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân nhận thức và hiểu biết sâu sắc hơn chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Cuốn sách cung cấp nguồn tư liệu phong phú cùng hệ thống luận cứ khoa học chỉ dẫn cho công tác nghiên cứu, phát triển lý luận, tổng kết thực tiễn, giáo dục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và giáo dục truyền thống anh hùng cách mạng vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam. Trên tất cả, là thể hiện trách nhiệm, sự tâm huyết, tấm lòng vì nước, vì dân của Đại tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Tô Lâm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong thời kỳ mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, Cuốn sách không chỉ là tư liệu quý mà còn thể hiện rõ nét những tư tưởng lớn, tầm nhìn sâu rộng, bổ sung và phát triển nhận thức, tư duy lý luận của Đảng về bảo vệ an ninh trật tự trong mối liên hệ mật thiết với chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng và đối ngoại của đất nước. Cuốn sách là kim chỉ nam, định hướng cho toàn lực lượng Công an nhân dân trong công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng những năm tiếp theo.

Để lan tỏa sâu rộng nội dung cuốn sách, Đại tướng Lương Tam Quang đề nghị cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp quan tâm và có hình thức phù hợp để tuyên truyền, phổ biến nội dung cuốn sách đến cán bộ, chiến sĩ, các trung tâm nghiên cứu trong Công an nhân dân trên cơ sở nội dung cuốn sách, để nghiên cứu, phát triển lý luận công tác công an. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân cần quán triệt sâu sắc giá trị tư tưởng, lý luận vào thực tiễn trong cuốn sách, ra sức rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng và bản lĩnh chính trị vững vàng, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.