"Hòa nhạc ánh sáng - Chào năm mới 2025" hứa hẹn những màn trình diễn đặc sắc

BBK- Sáng 15/1, Báo Nhân Dân và UBND thành phố Hà Nội, UBND quận Tây Hồ đã công bố chương trình “Hòa nhạc ánh sáng - Chào năm mới 2025” sẽ diễn ra vào 20 giờ tối 18/1 tại ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn - Lạc Long Quân (quận Tây Hồ, Hà Nội). Lần đầu tiên, 2.025 drone sẽ trình diễn công nghệ ánh sáng kết hợp dàn nhạc giao hưởng, âm nhạc hiện đại trên bầu trời Hồ Tây.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại chương trình.

“Hòa nhạc ánh sáng - Chào năm mới 2025” là sự kiện nghệ thuật được đầu tư công phu, kết hợp giữa công nghệ ánh sáng hiện đại và di sản âm nhạc truyền thống, được tổ chức tại không gian văn hóa đặc biệt Hồ Tây.

Đây là sự kiện mở màn Lễ hội ánh sáng Quốc tế Hà Nội (Hanoi International Light Festival 2025) và được kỳ vọng sẽ trở thành sự kiện thường niên được công chúng chờ đón. Chương trình sẽ mở cửa tự do, tạo điều kiện để tất cả mọi người dân đều được thưởng thức và hòa mình trong không gian nghệ thuật chào đón Xuân mới.

Quảng bá Hà Nội trở thành điểm đến văn hóa, sáng tạo

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, thời gian qua, Báo Nhân Dân đã tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật chính luận như: Truông Bồn - Dấu chân anh hùng, Sao Độc Lập, Tây Ninh – Khúc hát Tự hào; đưa âm nhạc đỉnh cao thế giới đến với công chúng như chương trình “Kenny G Live in Vietnam”, “BOND Live in Vietnam”... Thông qua các MV ca nhạc được quay tại địa danh nổi tiếng của Việt Nam, những nghệ sĩ lừng danh thế giới cũng góp phần quảng bá giá trị văn hóa, du lịch của Việt Nam...

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu.

Theo đồng chí Lê Quốc Minh, đây là lần đầu tiên, Báo Nhân Dân xây dựng chương trình với UBND TP Hà Nội, UBND quận Tây Hồ và các đối tác triển khai một chương trình nghệ thuật hòa nhạc ánh sáng có quy mô lớn, với không gian mở hoàn toàn miễn phí dành cho khán giả thủ đô.

Chương trình “Hòa nhạc ánh sáng - Chào năm mới 2025” do Báo Nhân Dân và UBND Thành phố Hà Nội, UBND quận Tây Hồ phối hợp tổ chức không chỉ là một bữa tiệc âm nhạc-ánh sáng, mà còn khơi dậy niềm tự hào di sản, kết hợp hào khí ngàn năm với sức sáng tạo hiện đại, góp phần quảng bá Hà Nội trở thành điểm đến văn hóa và sáng tạo hàng đầu khu vực; thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế đêm của Thủ đô Hà Nội. Chương trình cũng lan tỏa thông điệp vui tươi, đoàn kết chào đón năm mới, khát vọng và quyết tâm bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc.

Theo bà Bùi Thị Lan Phương, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ, đây là lần đầu tiên chương trình “Hòa nhạc ánh sáng - Chào năm mới 2025” được tổ chức tại quận Tây Hồ với quy mô lớn trong dịp đầu năm mới. Đến nay, công tác chuẩn bị cho sự kiện cũng đang vào những giai đoạn cuối. Bà Phương kỳ vọng chương trình hòa nhạc ánh sáng sẽ trở thành sự kiện thường niên vào dịp Tết để những người xa quê làm việc ở Hà Nội cũng có thể được thưởng thức chương trình.

Bà Bùi Thị Lan Phương, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ.

Bữa tiệc âm nhạc và nghệ thuật ánh sáng

Theo ông Nguyễn Lê Minh Trí, Tổng đạo diễn chương trình, “Hòa nhạc ánh sáng - Chào năm mới 2025” có chủ đề Shine Your Vibes, sẽ có sự kết hợp chưa từng có giữa ánh sáng - dàn nhạc giao hưởng - Drone Lighting Show trên không gian của Hồ Tây. Chương trình kéo dài 120 phút được tổ chức trong không gian mở tại ngã tư Lạc Long Quân-Nguyễn Hoàng Tôn, ngay phía sau là Hồ Tây – một di sản đặc biệt của Hà Nội.

Điểm nhấn của “Hòa nhạc ánh sáng - Chào năm mới 2025” là màn trình diễn ánh sáng từ 2025 drone light kết hợp với âm nhạc của dàn nhạc giao hưởng. Mỗi drone được lập trình công phu để vẽ nên những hình ảnh độc đáo, kể những câu chuyện về lịch sử ngàn năm, di sản văn hóa của thủ đô, qua đó tạo nên không gian sáng tạo đầy cảm xúc.

Toàn cảnh Lễ công bố chương trình "Hòa nhạc ánh sáng - Chào năm mới 2025".

Đây cũng là lần đầu tiên công nghệ drone ánh sáng được sử dụng trên quy mô lớn với màn trình diễn của drone rồng thế hệ mới, hứa hẹn mang tới màn trình diễn mãn nhãn trên bầu trời Hà Nội.

“Hòa nhạc ánh sáng - chào năm mới 2025” quy tụ dàn nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam, đại diện cho sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại như NSND Thanh Hoa, ca sĩ Mỹ Tâm, Rapper Big Daddy, Hà Lê, Đỗ Hoàng Hiệp, Emily (Nguyễn Hương Ly), ca nương Kiều Anh, Background Band...

Sân khấu "Hòa nhạc ánh sáng" đang được gấp rút hoàn thiện.

Trả lời báo chí làm sao để có các tiết mục kết hợp văn hóa dân gian, truyền thống khiến người trẻ thích thú và tự hào, đạo diễn Nguyễn Lê Minh Trí cho biết, kịch bản chương trình đã được thay đổi 4 lần. Những tiết mục nghệ thuật đỉnh cao khai thác chất liệu âm nhạc cổ điển, dân gian đương đại và hiện đại qua những bản phối khí mới sẽ đưa khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc xuyên suốt chương trình.

Đạo diễn Minh Trí cho hay, đây cũng là chương trình khai mở cho Lễ hội Ánh sáng Quốc tế Hà Nội được tổ chức thường niên vào dịp khởi đầu năm mới Dương lịch nhằm tập trung khai thác chất riêng của không gian biểu diễn, nghệ sĩ tham gia và khán giả theo dõi trực tiếp; tạo nên một hành trình trải nghiệm sáng tạo nghệ thuật không khoảng cách để tất cả mọi người tham dự đều có thể tỏa sáng theo cách riêng của mình.

Phối cảnh sân khấu chương trình hòa nhạc ánh sáng.

"Đến với Hòa nhạc ánh sáng, công chúng sẽ được khám phá rất nhiều bất ngờ, rất nhiều “mật mã văn hóa” ẩn sâu trong từng màn biểu diễn khi các chất liệu di sản của Hà Nội sẽ được khai thác một cách tối đa. Đó có thể là những bức họa về thành phố Nghìn năm văn hiến, là bức tranh Hàng Trống xuất hiện trên visual để minh họa cho một ca khúc… hiện đại đến… không thể hiện đại hơn. Chương trình hứa hẹn tạo ra bản giao hưởng ánh sáng chưa từng có, mang đến trải nghiệm khó quên dành cho tất cả mọi người", Tổng đạo diễn cho biết.

Chương trình chào năm mới dành cho nhân dân

Trả lời báo chí, ông Lê Quốc Minh bày tỏ: “Chúng tôi lựa chọn thời điểm tổ chức vào tối 18/1 với mong muốn tạo chương trình đón năm mới vui tươi, mang đến niềm hứng khởi cho người dân Hà Nội cũng như người dân các địa phương đang công tác tại Hà Nội".

Ban Tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí về chương trình.

Chương trình mở cửa tự do để người dân, du khách trong và ngoài nước đều được thưởng thức và hoà mình vào không gian của Hòa nhạc ánh sáng. Đồng chí Lê Quốc Minh cũng mong muốn tiếp tục có sự đồng hành của các cơ quan, doanh nghiệp để chương trình “Hòa nhạc ánh sáng” được tổ chức thường niên, tạo điểm nhấn văn hóa cho thủ đô.

Bà Bùi Thị Lan Phương, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ chia sẻ về công tác tổ chức chương trình.

Chương trình mở cửa tự do phục vụ công chúng, Ban Tổ chức dành fanzone khoảng 8.000-9.000 người và khu vực bên ngoài phục vụ khoảng 32.000 khán giả.

Bà Bùi Thị Lan Phương, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết, với quan điểm "Hòa nhạc ánh sáng" là chương trình dành cho nhân dân, Ban Tổ chức bố trí những địa điểm, vị trí thuận lợi trên đường Nguyễn Hoàng Tôn và Lạc Long Quân để người dân thưởng thức chương trình. Ban Tổ chức cũng bố trí nhiều màn hình led để phục vụ nhân dân có thể theo dõi từ xa.

Đồng chí Lê Quốc Minh và một số thành viên Ban Tổ chức chương trình "Hòa nhạc ánh sáng - Chào năm mới 2025".

Đến nay, công tác bảo đảm an toàn cho sự kiện đã được lên phương án kỹ lưỡng. Ban Tổ chức đã làm việc với Công an quận Tây Hồ, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, Công an TP Hà Nội, huy động 800 cán bộ, chiến sĩ công an và lực lượng thanh tra giao thông vận tải thực hiện phân luồng giao thông trong khu vực. Quận cũng bố trí 13 điểm trông giữ xe theo giá quy định và các khu vệ sinh, lối thoát hiểm để bảo đảm an ninh trật tự cho sự kiện.

