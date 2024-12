Tiết Đông chí nhất định phải về Bắc Kạn

Từ rượu Đông chí Na Rì...

Đã thành thông lệ, năm nào cũng vậy, đến ngày Đông chí, anh Nông Văn Hiếu ở xã Văn Vũ, huyện Na Rì lại bắt đầu nấu cơm rượu.

Anh chia sẻ: Theo ông bà truyền lại, ngày Đông chí là thời điểm trời đất giao hòa, sinh ra nguồn sinh khí dồi dào và tinh hoa tự nhiên. Rượu nấu vào ngày này, khi ngâm ủ sẽ không lo bị chua, ngâm được lâu, ngâm càng lâu thì rượu sẽ càng ngon, khi chưng cất cũng sẽ được nhiều rượu hơn, ngon hơn.

Cơm sau khi nấu được để nguội rồi trộn với men lá, sau đó cho vào chum hoặc vại đất ủ kín. Thời gian ủ có thể kéo dài từ 7 đến 10 ngày hoặc hơn, tùy độ lạnh của thời tiết. Sau khi ủ đủ thời gian, cơm rượu được chưng cất bằng chõ được làm từ gỗ tự nhiên. Đồng bào ở Bắc Kạn làm chõ cất rượu bằng loại gỗ không có tinh dầu để đảm bảo không làm ảnh hưởng đến hương vị rượu. Được biết, đây cũng là bí quyết giúp rượu Đông chí (hay còn gọi là rượu tông) ở Na Rì ngon hơn. Rượu tông cất bằng chõ gỗ có mùi thơm dịu và giữ được vị ngọt thanh, không lẫn mùi kim loại như khi chưng cất bằng dụng cụ đúc hiện đại.

Rượu Đông chí ở Na Rì được chưng cất bằng phương pháp thủ công truyền thống.

Bà con cũng tin rằng rượu được nấu vào Tiết Đông chí sẽ hấp thụ được luồng sinh khí đặc biệt, từ đó giúp rượu trở nên "lành" hơn, có vị ngon hơn và mang lại năng lượng tích cực, khi uống vào mang lại cảm giác ấm áp, sảng khoái, lưu thông khí huyết, bồi bổ sức khỏe. Loại rượu này chỉ nấu được vào ngày Đông chí nên khá hiếm, thường được bà con để dành thưởng thức vào dịp Tết Nguyên đán hoặc mỗi dịp tiếp khách quý.

Du khách khi đến Na Rì không nên bỏ lỡ cơ hội thưởng thức rượu Đông chí tại các làng bản để được hiểu thêm về phong tục tập quán của người dân địa phương, hòa mình vào không gian núi rừng hùng vĩ.

...đến hồ Ba Bể, điểm hẹn dưỡng khí mỗi mùa Đông chí

10 năm nay, khi Tiết Đông chí gõ cửa, hồ Ba Bể lại được chào đón đoàn du khách đặc biệt từ Hà Nội. Suốt 10 năm qua, nhóm du khách này đã chọn nơi đây làm điểm dừng chân nghỉ ngơi đúng thời điểm trời đất giao hòa, để hấp thụ nguồn năng lượng mới từ thiên nhiên, giúp gia tăng trí lực và thể chất.

Chị Đỗ Thục Anh, một trong những du khách đã 10 năm nay không bỏ cách một dịp đón Đông chí nào tại Ba Bể cho biết: "10 năm qua, tôi luôn trở lại hồ Ba Bể mỗi dịp Đông chí vì cảm giác như được nạp lại năng lượng, làm tôi cảm thấy khỏe mạnh hơn, tâm hồn an yên, sáng suốt hơn để đối diện với những thách thức, trở ngại, duy trì sự cân bằng trong công việc lẫn cuộc sống".

Buổi sớm giữa Tiết Đông chí ở Hồ Ba Bể.

Theo chia sẻ từ du khách, các thành viên trong đoàn tin rằng Tiết Đông chí là thời điểm mà thiên nhiên và vũ trụ đạt đến sự cân bằng tuyệt đối. Hồ Ba Bể được tạo thành từ ba dòng sông hội tụ, được bao bọc bởi những dãy núi đá vôi và rừng nguyên sinh, được xem là nơi hội tụ nguồn khí lành quý giá.

Du khách đến tận hưởng khí trời Tiết Đông chí ở hồ Ba Bể chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn (người áo đen đứng giữa).

Chị Thục Anh kể: “Với tôi, Hồ Ba Bể không chỉ đẹp mà còn có một nguồn năng lượng kỳ diệu. Mỗi lần hít thở bầu không khí ở đây vào dịp Đông chí, tôi cảm nhận rõ ràng sự thư thái, cơ thể nhẹ nhàng và đầu óc minh mẫn hơn.”

Chị Thục Anh (người thứ 2 từ phải sang) trong lần thứ 10 đến hồ Ba Bể dịp Tiết Đông Chí.

Cũng chính từ sự chiêm nghiệm, trải nghiệm đó mà trong vòng 10 năm qua, gia đình chị Thục Anh dù bận rộn đến mấy thì đến Tiết Đông chí vẫn lại rủ anh em, bạn bè lên hồ Ba Bể.

Tiết Đông chí là một trong 24 tiết khí trong lịch âm dương của Á Đông. Tiết Đông chí bắt đầu từ khoảng ngày 21 hoặc 22 tháng 12 (theo dương lịch), tùy vào từng năm. Tiết Đông chí kéo dài 14 ngày và kết thúc vào khoảng ngày 05 hoặc 06 tháng 1, khi Tiết Tiểu hàn bắt đầu.

Bên cạnh vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ, hồ Ba Bể còn có đền An Mạ. Đền tọa lạc trên một hòn đảo nhỏ giữa lòng hồ, được bao bọc bởi rừng xanh ngút ngàn. Đây không chỉ là nơi linh thiêng thờ danh tướng trung nghĩa với tinh thần không chịu khuất phục mà còn là địa điểm lí tưởng để du khách tĩnh tâm buông bỏ mọi lo toan muộn phiền, an trí cầu nguyện cho sức khỏe, bình an và may mắn. Đứng trước đền, lắng nghe tiếng gió dịu dàng trên các tán cây, nhìn ra mặt hồ phẳng lặng, mỗi người đều có thể cảm nhận được sự giao hòa giữa tâm hồn thư thái và thiên nhiên an bình.

Chị Đỗ Hiền, em gái của chị Thục Anh lần đầu cùng chồng tham gia đoàn trải nghiệm Đông chí tại Ba Bể, chia sẻ cảm nhận: Tuy là lần đầu đến đây nhưng thấy không khí ở đây thật sự rất trong lành. Người dân thân thiện, mến khách. Được chứng kiến cuộc sống an yên và những đổi thay tích cực của gia đình chị gái, cùng với trải nghiệm từ thực tế thiên nhiên nơi đây, 2 vợ chồng chị cũng thấy niềm tin về sự cân bằng năng lượng giữa thiên nhiên và con người là có cơ sở.

Du khách đến Bắc Kạn trong Tiết Đông chí Giáp Thìn 2024.

Bắc Kạn - “lá phổi xanh” đang được cấp ủy, chính quyền và người dân chăm chút đầy trách nhiệm, dù là xuân – hạ - thu – đông, đều mang những vẻ đẹp riêng có. Hãy làm cho mùa đông trở nên đặc biệt hơn với mỗi chúng ta bằng chuyến hành trình đến hồ Ba Bể vào dịp Tiết Đông chí, để hưởng khí lành ở hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất nước, rồi ghé qua Na Rì thưởng thức sự ấm nồng trường cửu của rượu Đông chí. Giữa khung cảnh sông nước, núi non hùng vĩ, nguyên sơ, cùng cảm nhận sự yên bình lan tỏa và nguồn năng lượng tươi mới mà thiên nhiên ban tặng…/.