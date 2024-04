Điểm báo in Bắc Kạn ngày 22/4/2024

Trên số báo in ra ngày 22/4/2024 có một số thông tin như sau:

>> Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa X: Thông qua 02 nghị quyết về phát triển KT-XH (Xem trang 1, 3)

Sáng 19/4, tại Hội trường tỉnh, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 18 (kỳ họp chuyên đề) xem xét, thông qua một số nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội theo thẩm quyền.

>> Chợ Mới tăng tốc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Kỳ 2: Chú trọng công tác Xây dựng Đảng (Xem trang 1, 6)

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện Chợ Mới luôn chú trọng công tác củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị lần thứ 16, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chợ Mới khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

>> Đảm bảo an ninh mạng phục vụ chuyển đổi số (Xem trang 2)

Xác định đảm bảo an toàn thông tin (ATTT) là khâu then chốt nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, tỉnh Bắc Kạn đã triển khai các giải pháp nhằm tăng cường an ninh mạng, bảo mật hệ thống thông tin.

>> Xây dựng đội ngũ cán bộ không chuyên trách tinh gọn, hiệu quả

Kỳ cuối: Tăng quyền lợi - tăng trách nhiệm (Xem trang 3)

Tại Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa X đã thông qua Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND với nhiều điểm mới so với Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND. Theo đó, chế độ, chính sách đối với cán bộ không chuyên trách được nâng lên nhằm góp phần nâng cao tinh thần, trách nhiệm của mỗi cá nhân với công việc được giao.

>> Nguồn cung hàng hóa ổn định (Xem trang 4)

Theo đánh giá của các ngành chức năng, trong quý I/2024 thị trường hàng hoá trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn luôn được kiểm soát tốt, lưu thông hàng hoá diễn ra ổn định, không có biến động về giá cả và gian lận thương mại.

Hoạt động mua bán tại Siêu thị BK Mart (TP. Bắc Kạn).

>> Vướng mắc ở Đồn Đèn cần giải quyết dứt điểm

Kỳ 2: Cần sự vào cuộc của nhiều cấp, ngành (Xem trang 5)

Dự án khu tái định cư Đồn Đèn đã đưa người dân về sinh sống trên 10 năm nay, nhưng vẫn còn nhiều hộ liên quan đến tranh chấp đất đai chưa được giải quyết dứt điểm, gây bức xúc. Để giải quyết được những vấn đề tồn tại ở Đồn Đèn cần sự chỉ đạo quyết liệt và vào cuộc của nhiều cấp, ngành.

>> Khởi nghiệp từ thế mạnh của địa phương (Xem trang 6)

Lập nghiệp, khởi nghiệp trên cơ sở tận dụng những thế mạnh từ sản phẩm nông nghiệp đặc trưng ở địa phương đang là hướng phát triển của các bạn trẻ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

>> Quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện (Xem trang 7)

Bước vào mùa huấn luyện mới, với sự chuẩn bị chu đáo cùng khí thế thi đua sôi nổi, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh tích cực, chủ động bám thao trường, tổ chức huấn luyện nghiêm túc ngay từ ngày đầu, giờ đầu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện.

Quân nhân chuyên nghiệp Bộ CHQS tỉnh thực hành bắn súng tiểu liên AK bài 1.

>> Kịp thời trợ giúp pháp lý cho trẻ em (Xem trang 8)

Trẻ em bị bạo hành, xâm hại, cưỡng bức lao động là một vấn đề nhức nhối được cả xã hội quan tâm. Để bảo đảm quyền trẻ em, Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh (gọi tắt là Trung tâm TGPL) tiếp cận, xác minh, kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp kịp thời cho trẻ em.

Tiết mục văn nghệ tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại Cổ Linh (Pác Nặm).

Nội dung chi tiết, mời độc giả xem trên số báo in ngày 22/4 tại đây.