Điểm báo in Bắc Kạn ngày 25/10/2024

>> Cần quy định cụ thể điều kiện đảm bảo quyền lợi cán bộ công đoàn không chuyên trách (Xem trang 1, 3)

Sáng 24/10, tiếp tục Kỳ họp thứ 8, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Công đoàn (sửa đổi).

Đồng chí Hà Sỹ Huân, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Bắc Kạn đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi).

Về bảo đảm điều kiện cho hoạt động công đoàn, đại biểu Hà Sỹ Huân chỉ rõ, dự thảo Luật quy định: “Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy, vị trí việc làm và chức danh cán bộ công đoàn trình cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền” là còn chung chung, chưa rõ trường hợp nào thuộc thẩm quyền của Tổng Liên đoàn Lao động quyết định, trường hợp nào sẽ trình cơ quan có thẩm quyền quyết định và cơ quan có thẩm quyền quyết định là cơ quan nào, nên sẽ dẫn đến sự lúng túng trong quá trình thực hiện. Vì vậy, đề nghị Ban soạn thảo cần nghiên cứu quy định rõ ràng, cụ thể hơn.

>> Từ Quyết tâm thư Đại hội thành ngọn lửa khát vọng của đồng bào các DTTS (Xem 1, 6)

Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Bắc Kạn vừa được tổ chức thành công là dịp để biểu dương, tôn vinh những đóng góp của đồng bào DTTS đối với sự nghiệp chung toàn tỉnh. Đồng thời, minh chứng cho công tác dân tộc, chính sách dân tộc phát huy trong đời sống, củng cố niềm tin của đồng bào với Đảng, Nhà nước.

Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Bắc Kạn được tổ chức thành công mang lại niềm tin cho đồng bào toàn tỉnh.

>> Để những căn nhà “3 cứng” kịp thời đến với người dân (Xem trang 2)

Thực hiện chủ trương của Bộ trưởng Bộ Công an về hỗ trợ nhà ở cho người dân, Công an Bắc Kạn đã rà soát và khẩn trương xây dựng 08 căn nhà cho các hộ dân bị sập đổ nhà do mưa bão.

Đoàn công tác của Bộ Công an và Công an tỉnh thăm hỏi, tặng quà gia đình ông La Văn Quân trong ngày bàn giao nhà mới.

>> Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong thực hiện chính sách xã hội (Xem trang 3)

Kỳ 1: CHỈ THỊ CỦA ĐẢNG ĐI VÀO CUỘC SỐNG

Sau hơn 10 năm thực hiện, Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về tín dụng chính sách xã hội (CSXH), với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chương trình tín dụng chính sách xã hội đã góp phần thay đổi đời sống của người nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Cán bộ Chi nhánh NHCSXH tỉnh giao dịch tại phường Nguyễn Thị Minh Khai (TP. Bắc Kạn).

>> Khẩn trương thu hoạch lúa mùa, xuống giống trồng cây vụ đông (Xem trang 4, 5)

Các trà lúa mùa trên toàn tỉnh hiện đã bước vào giai đoạn chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, người dân các địa phương đang khẩn trương thu hoạch, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất cây vụ đông.

Bà con xã Cao Kỳ (Chợ Mới) tranh thủ thời tiết thuận lợi để thu hoạch lúa mùa.

>> Dừng sóng 2G, nhà mạng viễn thông tiếp tục hỗ trợ khách hàng chuyển đổi lên 4G (Xem trang 6)

Từ ngày 16/10/2024, mạng 2G chính thức dừng hoạt động, các thiết bị di động chỉ sử dụng công nghệ 2G không thể nghe - gọi được. Sau khi tắt mạng 2G, người sử dụng nếu chưa chuyển đổi sẽ được các nhà mạng viễn thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tiếp tục hỗ trợ chuyển đổi thiết bị, sim để sử dụng dịch vụ.

Nhân viên Viettel Bắc Kạn tuyên truyền người dân trên địa bàn thành phố sử dụng mạng 5G.

>> Vai trò Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới (Xem trang 7)

Các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh đã và đang phát huy vai trò cầu nối trong việc giúp hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo, thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn ngày càng đổi thay.

Chi hội Nông dân thôn 1A Nà Loạn, xã Sỹ Bình (Bạch Thông) dọn dẹp đường làng, ngõ xóm.

>> Bảo vệ tài nguyên nước Ở BẮC KẠN (Xem trang 8)

Kỳ 2: KHAI THÁC, SỬ DỤNG HỢP LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC ĐỂ PHÁT TRIỂN

Khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên nước để phát triển kinh tế là một yếu tố quan trọng để bảo vệ môi trường và bảo đảm sự phát triển lâu dài. Việc ứng dụng hệ thống quản lý lưu vực sông, hồ để điều tiết hợp lý lượng nước sử dụng cho các mục đích khác nhau như sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, bảo tồn hệ sinh thái bền vững cần được chú trọng thực hiện.

Tăng cường công tác bảo vệ rừng để bảo vệ nguồn nước đầu nguồn, hạn chế thiên tai.

