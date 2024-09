Khi niềm tin trao đúng địa chỉ

Cơn bão số 3 (Yagi) đã gây thiệt hại cho tỉnh Bắc Kạn hết sức nặng nề, ước tính thiệt hại vật chất hơn 900 tỷ đồng, với hàng nghìn ngôi nhà bị hư hỏng, hàng nghìn hộ dân gặp nguy nan... Tuy nhiên, trong lúc khó khăn, hoạn nạn mới thấy sáng ngời tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng của người dân cả nước hướng về đồng bào vùng lũ Bắc Kạn, giúp người dân vượt qua khó khăn...

Ngay từ những giờ đầu tiên của mưa lũ, công tác ứng phó và cứu trợ đã được triển khai.

Đoàn kết, sẻ chia

Ngay khi tiếp nhận thông tin ngập lụt tại Nam Cường, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh đã tìm cách tiếp cận vùng ngập úng của xã để thăm nắm tình hình, động viên, chia sẻ với bà con Nhân dân. Tuy nhiên, tuyến đường từ TP. Bắc Kạn đến xã Nam Cường (Chợ Đồn) có rất nhiều điểm sạt lở gây ách tắc giao thông cục bộ nên phải đến chiều hôm sau, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác mới có thể tiếp cận được với Nhân dân vùng lũ. Tại đây đồng chí kiểm tra tình hình thực tế, thăm hỏi, động viên bà con đồng thời chỉ đạo: “Cấp ủy, chính quyền sẽ huy động mọi nguồn lực để giúp đỡ bà con trong giai đoạn khó khăn này. Không để một ai thiếu thốn lương thực, nước uống hay chỗ ở an toàn”.

Không chỉ là sự vào cuộc kịp thời và chỉ đạo quyết liệt của vị trí lãnh đạo cao nhất tỉnh hướng về bà con vùng lũ, lãnh đạo toàn tỉnh, địa phương, sở, ngành, đoàn thể và Nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh đều đã tích cực tham gia vào công tác cứu trợ và ứng phó với tình hình mưa lũ đang diễn ra phức tạp, bám sát cơ sở, thăm hỏi, động viên... đảm bảo an toàn cho người dân.

Trong những ngày mưa bão, lũ lụt, người dân trong và ngoài tỉnh từ đất mũi Cà Mau, miền Nam, miền Trung đều sẵn sàng gác lại tất cả, để tham gia, kêu gọi mọi người cùng tham gia, đến vùng ngập lụt chung tay cứu trợ, giúp đỡ những người đang gặp nạn với nhiều nghĩa cử cao đẹp. Người thì góp công, góp sức chuyển đồ cứu trợ, thực phẩm đến từng nhà người dân đang bị nước lũ bủa vây. Người đóng góp lương thực, thực phẩm nấu cơm, nấu cháo, mì tôm phục vụ các lực lượng chức năng ứng phó bão, lũ và bà con ở vùng lũ đang bị cô lập. Người dân ở những vùng không bị ảnh hưởng bởi mưa lũ thì đóng góp, ủng hộ vật chất, tiền, nhu yếu phẩm thiết yếu, động viên, thăm hỏi, chia sẻ... Mỗi người mỗi việc, ai nấy đều khẩn trương với tinh thần làm sao hỗ trợ, cứu trợ người dân vùng lũ được nhanh chóng, kịp thời nhất, giúp người dân và chính quyền vượt qua những khó khăn ban đầu.

Người dân vùng lũ nhận được sự giúp đỡ tích cực từ nhiều tổ chức, cá nhân thiện nguyện, nhà hảo tâm.

Anh Trương Văn Nam, ở phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn cho biết: "Sau khi nghe thông tin thiệt hại do bão số 3 gây ra trên địa bàn tỉnh, nhiều nơi vẫn còn bị ngập sâu, tôi cùng bạn bè, người thân đã góp tiền và hàng hóa trị giá gần 200 triệu đồng (trong đó có hơn 100 triệu đồng tiền mặt), kịp thời mang đi ủng hộ bà con vùng còn bị ngập sâu thuộc 2 huyện Chợ Đồn và Ba Bể. Có mặt hỗ trợ người dân từ ngày đầu ngập lũ đến lúc nước rút, tôi thấy rằng, nếu bản thân không có kinh nghiệm cứu trợ thì không nên vào vùng lũ, vùng sạt lở bởi rất nguy hiểm, đôi khi các cơ quan chức năng còn phải cứu trợ ngược những người đi giúp đỡ; thêm nữa việc hỗ trợ không khoa học và không được rà soát sẽ dẫn đến tình trạng người được quá nhiều, còn những chỗ khó khăn, người dân không đến được vẫn rất thiếu thốn. Sau lần thiện nguyện tự phát này, tôi nghĩ mình nên hỗ trợ thông qua MTTQ các cấp, chính quyền địa phương để các cơ quan, đoàn thể chuyển đến tay người dân bị thiệt hại sớm nhất và khoa học"...

Chị Ngô Thị Hồng Nghiên, Giám đốc Công ty TNHH Market ở Hà Nội cho biết: Sau khi đọc được Thư kêu gọi ủng hộ Nhân dân tỉnh Bắc Kạn khắc phục hậu quả thiên tai do bão số 3 gây ra, tôi đã mua 200 thùng mì tôm, 200 thùng nước, 100 thùng sữa, cồn khô, quần áo... vận chuyển từ Hà Nội lên ủng hộ người dân vùng bị thiên tai. Đoàn chúng tôi đi vào xã Cao Thượng, huyện Ba Bể hỗ trợ người dân, tuy nhiên đường đi có nhiều đoạn bị sạt lở nên việc đến đó gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi không có đủ thời gian, sức khỏe để có thể đến được những thôn bị cô lập nên sau lần thiện nguyện này, tôi nghĩ mọi sự giúp đỡ, ủng hộ các nhà hảo tâm nên thông qua MTTQ các cấp, đoàn thể, chính quyền địa phương để công tác cứu trợ được điều phối hợp lý và thuận lợi cho công tác quản lý, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn lực hỗ trợ cho dân.

Anh Phạm Đình Phong, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum chia sẻ: Khi những thông tin lũ lụt kinh hoàng của người dân miền Bắc trong đó có tỉnh Bắc Kạn được phát trên các cơ quan thông tin đại chúng, mạng xã hội, bà con trong đó rất xót xa và người dân đã ủng hộ mỗi người một chút, góp được hơn 25 tấn hàng hóa, là tấm lòng của người dân chuyển ra đây; do không thông thuộc địa hình, đường xá nên chúng tôi thông qua Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Kạn chuyển đến hỗ trợ người dân.

Địa chỉ tin cậy

Bà Trương Thu Dịu, Phó Trưởng ban Phong trào và Tuyên giáo, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chia sẻ: Mọi thông tin liên hệ thông qua MTTQ tỉnh, các nguồn hỗ trợ của người dân đều được cơ quan tiếp nhận khẩn trương, không quản ngày đêm. Khi có nguồn hỗ trợ hàng hóa lớn, chúng tôi phối hợp với Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và kêu gọi sự hỗ trợ của người dân và luôn nhận được sự nhiệt tình của các đơn vị, cá nhân.

Người dân vùng lũ Bắc Kạn nhận được sự ủng hộ, sẻ chia, hỗ trợ của người dân mọi miền trên cả nước.

Đến nay, thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, Quỹ cứu trợ tỉnh Bắc Kạn đã nhận được và tiếp nhận thông tin đăng ký ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 (Yagi) được hơn 76,78 tỷ đồng, gồm tiền và hàng hóa.

Trong đó, số dư tại quỹ trước cơn bão số 3 là hơn 7 tỷ đồng; quỹ cứu trợ Trung ương chuyển về 40 tỷ đồng; tiếp nhận tại tỉnh hơn 29,43 tỷ đồng (gồm hơn 22 tỷ đồng đã tiếp nhận về tài khoản; hơn 7 tỷ đồng các đơn vị đăng ký, chưa chuyển tiền). Đã phân bổ 18 tỷ đồng cho 8 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh để hỗ trợ khắc phục hậu quả, khó khăn trước mắt do bão số 3.

Tổng số chuyến hàng hỗ trợ thông tin qua Ủy ban MTTQ tỉnh: 28 chuyến, tương đương khoảng 215 tấn hàng nhu yếu phẩm; đã điều chuyển, phân bổ đến địa phương 178 tấn hàng cho các địa phương, kịp thời có lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu cho Nhân dân vùng bị thiệt hại do thiên tai (khoảng 38 tấn hàng chưa chuyển đến các địa phương, trong đó: 20 tấn gạo; còn lại là quần áo, nước uống…).

Người dân các thôn Khâu Qua, Nặm Dài, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể nhận hàng hóa cứu trợ từ đoàn thiện nguyện.

Anh Hạ Hữu Cường ở tổ 8 phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn cùng đoàn thiện nguyện đã mất gần nửa ngày mới có thể đến các thôn Khâu Qua, thôn Nặm Dài, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể bị cô lập bởi nước lũ. Anh xúc động chia sẻ: Ngày thứ 2 mưa lũ, khi biết đoàn chúng tôi đến tiếp tế, người dân đã băng rừng, đợi chúng tôi gần 5 tiếng đồng hồ. Đến nơi, ai cũng đói, may mắn chúng tôi đã dự tính mang theo 60 suất xôi, cơm ruốc, chia cho người dân rồi tất cả cùng dầm mình trong nước để ăn. Người dân xúc động lắm, bởi địa phương, cơ quan chức năng không quên họ, dù nơi đây bị cô lập và đường sá không thể đi được.

Anh Lý Văn Thiết, thôn Cốc Tộc, xã Nam Mẫu cho biết: Nhà tôi và các anh chị tôi đều bị ngập đến gần nóc, cuộc sống bị đảo lộn, hết sức khó khăn. Nhưng trong những ngày mưa lũ ấy, gia đình tôi và các anh chị tôi luôn nhận được sự giúp đỡ rất kịp thời từ chính quyền, các nhà hảo tâm cung cấp cho lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết... tôi rất cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ này.

Bà Đỗ Thị Minh Hoa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn cho biết: Đây là lần đầu tiên từ trước đến nay MTTQ các cấp tiếp nhận số tiền lớn như thế. Điều đó cho thấy tinh thần đoàn kết, sự chia sẻ, ủng hộ của người dân cả nước đối với tỉnh Bắc Kạn nói riêng, sự tin tưởng vào các cơ quan chức năng trong việc minh bạch các nguồn phân phối, hỗ trợ, ủng hộ của người dân. Đến nay, các nguồn tiếp nhận thông qua MTTQ tỉnh đã và đang được hỗ trợ trực tiếp cho các hộ gia đình bị thiên tai vượt qua khó khăn tạm thời và ổn định cuộc sống. Các nguồn hỗ trợ sẽ được thực hiện với phương châm “công khai, minh bạch” hỗ trợ hết các nguồn tiếp nhận và ủng hộ.

Trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về tập trung khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của mưa lũ, sạt lở gây ra, chủ động phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Tiếp tục phối hợp rà soát, tổng hợp tình hình thiệt hại của Nhân dân trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 để bổ sung phương án hỗ trợ. Phối hợp với UBND tỉnh xin chủ trương của Tỉnh ủy về mức chi hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh.../.