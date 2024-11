Khởi công xây dựng 03 bếp ăn bán trú tại Pác Nặm

Ba điểm trường trên thuộc các xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện Pác Nặm. Học sinh là con em đồng bào dân tộc Mông, Dao, đa số là hộ nghèo. Bếp ăn bán trú tại các điểm trường tạm bợ, được xây dựng nhiều năm đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến việc nấu ăn bán trú cũng như chăm sóc, giáo dục trẻ.

Đại biểu khởi công công trình Bếp ăn bán trú tại Điểm trường Phiêng Muồi, thuộc Trường Mầm non Công Bằng.

Công trình Bếp ăn bán trú Điểm trường Phiêng Muồi thuộc Trường Mầm non Công Bằng có tổng nguồn vốn đầu tư trên 170 triệu đồng; công trình tại Điểm trường Khau Nèn thuộc Trường Mầm non Nghiên Loan I có tổng nguồn vốn đầu tư 220 triệu đồng do Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải tài trợ. Công trình Bếp ăn bán trú Điểm trường Lủng Mít thuộc Trường Mầm non Bằng Thành có tổng mức đầu tư 150 triệu đồng, do hệ thống Thẩm mỹ Cao Kim tài trợ. Ba công trình này được xây dựng theo tiêu chuẩn bếp ăn 1 chiều của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lễ khởi công công trình Bếp ăn bán trú Điểm trường Khau Nèn, thuộc Trường Mầm non Nghiên Loan I.

Đại biểu khởi công công trình Bếp ăn bán trú Điểm trường Lủng Mít, thuộc Trường Mầm non Bằng Thành.

Dịp này, Ngân hàng Thực phẩm Bắc Kạn đã trao tặng nhiều phần quà là bánh kẹo cho học sinh của 03 điểm trường.

Trao quà của Ngân hàng Thực phẩm Bắc Kạn cho học sinh Điểm trường Khau Nèn.

Các hoạt động này nằm trong khuôn khổ Chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, với sự tài trợ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải và hệ thống Thẩm mỹ Cao Kim./.