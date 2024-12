Những căn nhà ấm áp nghĩa tình

Đoàn công tác gồm Đại tá Thăng Quang Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh và bà Hoàng Thị Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thăm ngôi nhà mới của hộ ông Lý Văn Bà, thôn Thôm Ưng, xã Mỹ Thanh (Bạch Thông).

Gia đình anh Đàm Văn Cương, thôn Địa Cát, xã Vi Hương (Bạch Thông), đang tất bật dọn dẹp để chuyển vào ngôi nhà mới được lực lượng Công an huyện, xã hỗ trợ. Trước đây bên ngôi nhà cũ cột kèo tạm bợ, vách tường chỗ có chỗ không, là nơi ở của hai bố con anh Cương suốt bao năm qua. Ngôi nhà cũ gió lùa tứ phía, khát khao mơ ước về một ngôi nhà kiên cố, vững chãi của hai bố con anh Cương giờ đã thành hiện thực.

Đón đoàn công tác đến thăm và động viên, anh Cương không khỏi được xúc động, ánh mắt sáng lên niềm vui. Nắm chặt tay từng người trong đoàn công tác, anh Đàm Văn Cương chia sẻ: “Trước đây gia đình tôi vất vả lắm, cảnh gà trống nuôi con, nhà thì dột nát, dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không đủ khả năng làm được nhà. Bây giờ được Nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà, bố con tôi vui lắm. Giờ tôi có thể yên tâm lao động để lo cho con học tập tốt hơn…”

Ngôi nhà mới của gia đình anh Đàm Văn Cương, thôn Địa Cát, xã Vi Hương (Bạch Thông).

Ở tuổi đã gần 80, nhưng niềm canh cánh trong lòng bà La Thị Thọi, thôn Nà Nghịu, xã Lục Bình (Bạch Thông) là căn nhà cũ của vợ chồng con trai út đã xuống cấp, mà bà không thể hỗ trợ được gì. Con trai bà là anh Lường Văn Mạnh bị nhiễm chất độc da cam, sức lao động không có, hai vợ chồng tần tảo nhưng cuộc sống vẫn khó khăn. Năm nay được hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, bà Thọi đã có thể yên tâm, tuổi già cũng đỡ nhọc nhằn suy nghĩ. Bà La Thị Thọi, thôn Nà Nghịu, xã Lục Bình chia sẻ: “Tôi trăn trở lắm vì tuổi già sức yếu rồi vẫn không làm được ngôi nhà cho con trai út. Nhiều đêm không ngủ được vì lo cho con. Nhưng từ khi có được Nhà nước hỗ trợ, đặc biệt là bên Công an hỗ trợ để xây nhà, tôi mừng lắm, từ giờ tôi không phải lo nghĩ nhiều nữa.”

Đại tá Thăng Quang Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh và bà Hoàng Thị Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng đoàn công tác đến kiểm tra việc triển khai hỗ trợ xây dựng 500 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo từ nguồn hỗ trợ của Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận hỗ trợ của tỉnh Bắc Ninh, tại xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông.

Từ khi triển khai chương trình xây dựng 500 nhà ở do Công an tỉnh phụ trách thực hiện, Công an huyện đã chỉ đạo công an các xã, thị trấn rà soát, lựa chọn các hộ nghèo có khó khăn về nhà ở không có khả năng đối ứng để xây tặng nhà theo hình thức “Chìa khóa trao tay”. Huyện Bạch Thông được hỗ trợ 44 nhà ở, kinh phí 60 triệu đồng/nhà. Chỉ trong hơn hai tháng, lực lượng công an đã gấp rút xây dựng hoàn thành 44 căn nhà, đem lại cuộc sống ổn định cho những hộ thụ hưởng.

Trung tá Nông Quốc Toản, Công an xã Lục Bình (Bạch Thông) cho biết: “Khi có kế hoạch triển khai đến Công an xã, chúng tôi triển khai thực hiện ngay theo các bước nhằm giúp bà con có nhà ở mới càng sớm càng tốt. Trong quá trình thực hiện, việc vận chuyển vật liệu gặp không ít khó khăn vì địa hình, đường mòn rất nhỏ, nhưng được sự đồng thuận giúp đỡ của Nhân dân nên mọi việc được triển khai rất thuận lợi”.

Mỗi căn nhà dù là nhỏ bé, nhưng lại là mơ ước của những hộ nghèo không có khả năng xây dựng nhà, mái ấm kiên cố. Mỗi căn nhà mới được trao, sẽ tiếp thêm động lực cho mỗi hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn về nhà ở để vươn lên ổn định, phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn./.