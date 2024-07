Tai nạn giao thông trên cả nước tăng 15,58%

BBK - Sáng 12/7, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chủ trì Hội nghị.