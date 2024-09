Thôn Kim Vân mong có giải pháp lâu bền cho tình trạng ngập úng kéo dài khi mưa lũ

BBK - Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, lượng mưa lớn đã gây ngập úng nhiều ngày tại thôn Kim Vân, xã Kim Hỷ (Na Rì), khiến đời sống sinh hoạt, sản xuất của 61 hộ dân nơi đây đang gặp vô vàn khó khăn.

Học sinh của thôn Kim Vân mặc áo phao khi đi mảng qua chỗ ngập sâu.

Thiệt hại sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt khó khăn

Hơn 10 ngày tính từ thời điểm bị ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 03, đường vào thôn Kim Vân vẫn ngập trong mênh mông biển nước, nhiều nhà ngập sâu hơn 1m. Để ra bên ngoài, người dân Kim Vân hoặc đi vòng sang bên xã Sỹ Bình, Vũ Muộn (Bạch Thông) hoặc chèo bè, mảng để ra trung tâm xã.

Bình thường, đến điểm trường Kim Vân thuộc Trường PTDT Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Kim Hỷ, thầy giáo Nguyễn Ngân Luân chỉ mất 15 phút, nhưng từ ngày ngập lụt thời gian tăng gấp đôi vì phải chèo mảng. Dù xắn ống lên cao nhưng khi đến lớp, quần của thầy Luân vẫn bị ướt, giày bị bẩn do bùn đất bám. Thầy Luân đảm nhận lớp ghép hai trình độ (lớp 1 và lớp 2) với 16 học sinh. Nhưng từ đầu tuần này, để bảo đảm an toàn cho học sinh, Ban Giám hiệu đã tăng cường một giáo viên và mượn phòng học của điểm trường mầm non để dạy gần một nửa số học sinh của lớp ghép.

Có nhà không thể về được mà phải ở lán tạm cách đó chừng 1km, cuộc sống của vợ chồng chị Đinh Thị Đào hơn 01 tuần nay chật vật, khó khăn. Chị Đào kể: “02 ngày đầu mưa lớn chỉ dâng ngập tràn không đi qua được. Ngày hôm sau nước dâng ngập nhiều hộ trong thôn, nhà mình ngập sâu nhất nên vội vàng di chuyển đồ lên cao, gửi 07 con lợn sang nhà người thân và đưa bếp gas, nồi xoong, bát đĩa lên lán ở tạm. Thỉnh thoảng lại chúng tôi lại đảo về thăm nhà xem nước rút chưa”.

“Thiệt hại về tài sản thì không đáng kể, nhưng bị mất trắng 1.400m2 ruộng đang thời kỳ làm đòng già. Vợ chồng tôi đang lo đến cuối năm sẽ thiếu đói”, chị Đào buồn rầu.

Đến nay, thôn Kim Vân vẫn bị cô lập với bên ngoài do mưa lũ.

Thôn Kim Vân có 61 hộ thì có nửa bị ảnh hưởng do lũ lụt, trong đó có 10 nhà bị nước dâng ngập sâu. Thiệt hại về tài sản không nhiều, nhưng ngập úng làm hỏng hoàn toàn 4ha lúa mùa, gây khó khăn cho việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Dân mong sớm có giải pháp khắc phục bền lâu

Thôn có những vị trí trũng thấp, trong khi lối thoát nước là cửa hang Tốc Lù bị đất đá, rác chặn phần lớn nên mưa to là lại ngập. Trưởng thôn Kim Vân, ông Đinh Duy Thái cho biết: Do hệ thống thoát nước hoạt động kém nên ở Kim Vân cứ mưa to vài tiếng là thôn lại ngập sâu. Năm 2015, nước dâng ngập gần 01 tháng, năm 2017 bị ngập sâu 01 tuần, thiệt hại 10ha lúa, còn đợt này nước úng ngập đã hơn 10 ngày, nếu trời không mưa thì cũng phải tuần nữa mới rút hết.

Trước điệp khúc “cứ mưa lớn là ngập lâu và sâu”, lãnh đạo và người dân thôn Kim Vân đã nhiều lần kiến nghị với cấp trên giúp thôn giải quyết triệt để tình trạng trên.

Bè, mảng vẫn là phương tiện chính để người dân thôn Kim Vân di chuyển ra bên ngoài.

Ông Nguyễn Duy Móng, Bí thư Đảng ủy xã Kim Hỷ cho hay: Từ ngày thôn Kim Vân bị úng ngập do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 3, cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên đến kiểm tra, động viên, hỗ trợ người dân di dời tài sản. Giao nhiệm vụ cho lực lượng an ninh ứng trực vị trí ngập sâu tại đập tràn để hỗ trợ, bảo đảm an toàn cho người dân đi lại bằng bè, mảng. Đồng thời cũng kiến nghị lên cấp trên tìm giải pháp khắc phục.

Trong chuyến công tác mới đây của đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo huyện Na Rì đề cập đến tình trạng ngập úng kéo dài ở Kim Vân và mong muốn tỉnh hỗ trợ giải quyết. Cùng với đó, UBND huyện cũng chủ động nắm bắt, kiểm tra thực địa để chỉ đạo ngành chuyên môn phối hợp với xã Kim Hỷ tham mưu phương án mở thêm tuyến đường khác và cầu dân sinh vượt dòng để đảm bảo cho bà con nhân dân đi lại thuận lợi, ổn định cuộc sống lâu dài./.