Agribank Chi nhánh Bắc Kạn tài trợ 6,4 tỷ đồng xây nhà cho hộ nghèo

Dự buổi lễ có đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Bắc Kạn, ông Đỗ Đăng Hùng, Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn và cán bộ, viên chức Agribank.

Ông Đỗ Đăng Hùng, Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh phát biểu.

Thực hiện chương trình, kế hoạch xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Agribank tài trợ tỉnh Bắc Kạn 6,4 tỷ đồng hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo. Dự kiến với số tiền trên hỗ trợ khoảng 128 hộ nghèo làm nhà mới.

Agribank Chi nhánh tỉnh trao tài trợ xây nhà cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Được biết, hoạt động từ thiện, an sinh xã hội là nhiệm vụ thường xuyên trong kế hoạch kinh doanh hằng năm của Agribank. Theo đó, từ đầu năm 2024 đến nay, Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội như: Tặng quà cho các hộ nghèo đón Tết Nguyên đán với số tiền 620 triệu đồng; ủng hộ gia đình bị sạt lở đất tại xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm 37 triệu đồng; ủng hộ bà con nhân dân trên địa bàn khắc phục hậu quả do bão số 3 (Yagi) gây ra với số tiền 620 triệu đồng./.