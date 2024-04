Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách

Theo báo cáo tại cuộc họp, hết quý I, tổng nguồn vốn toàn tỉnh huy động được 3.323,8 tỷ đồng, tăng 25,9 tỷ đồng so với 31/12/2023, tốc độ tăng trưởng 0,79%. Tổng dư nợ là 3.316,9 tỷ đồng, tăng 24,7 tỷ đồng so với 31/12/2023, tốc độ tăng trưởng 0,75%, hoàn thành 26,2% chỉ tiêu các chương trình tín dụng được Tổng Giám đốc giao và UBND tỉnh giao. Tổng dư nợ quá hạn, dư nợ khoanh 5,5 tỷ đồng, tăng 375 triệu đồng so với 31/12/2023, tỷ lệ 0,17%.

Toàn tỉnh tập trung giải ngân một số chương trình cho vay: Hộ nghèo; hộ cận nghèo; hộ mới thoát nghèo; hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; giải quyết việc làm; học sinh sinh viên được vay vốn trang trải chi phí học tập; xây dựng và cải tạo công trình nước sạch, công trình vệ sinh; tạo việc làm cho lao động; lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, tái hòa nhập cộng đồng; hỗ trợ các đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP để sửa chữa, xây mới nhà để ở…

Các đại biểu dự họp tập trung trao đổi về nguyên nhân và đề xuất giải pháp nhằm khắc phục tình trạng nợ quá hạn phát sinh; nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn; chất lượng hoạt động tín dụng toàn tỉnh; tiến độ giải ngân nguồn vốn các chương trình; hiệu quả vốn vay…

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng đề nghị: Các đơn vị, địa phương đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách; khuyến khích các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia các mô hình phát triển sản xuất; chủ động tiếp cận với nguồn vốn tín dụng chính sách, không để các hộ trên tiếp cận với hoạt động tín dụng đen; chủ động phối hợp với ngành Công an để thực hiện công tác thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn và lãi tồn đọng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phản biện xã hội đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội tại cơ sở…/.