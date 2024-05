Tuổi trẻ Công an tỉnh Bắc Kạn ra quân tình nguyện hè 2024

BBK - Ngày 26/5, tại xã Giáo Hiệu (Pác Nặm), Ban Thanh niên Công an tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Huyện đoàn Pác Nặm tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024.

Cùng tham gia chương trình có các đơn vị gồm: Phòng CSGT Công an tỉnh; Công ty TNHH Hải Nam; Công ty TNHH MTV quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Kạn; Trung tâm Y tế huyện Pác Nặm.

Đại tá Hà Trọng Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn tặng quà cho các em học sinh.

Dự lễ ra quân có Đại tá Hà Trọng Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Pác Nặm Ma Thị Mận; đại diện lãnh đạo Công an huyện, Đảng ủy xã Giáo Hiệu và các đơn vị đồng hành.

Năm 2024, là năm được Trung ương Đoàn chọn là năm thanh niên tình nguyện. Ngay sau lễ phát động được tổ chức tại xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông, các tổ chức cơ sở đoàn trong lực lượng Công an đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

Phát biểu tại Lễ ra quân, Đại tá Hà Trọng Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh biểu dương những cố gắng nỗ lực của Ban Thanh niên Công an tỉnh. Đồng thời mong muốn tuổi trẻ Công an toàn tỉnh tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hơn nữa, góp phần xây dựng nông thôn mới; cảm ơn các đơn vị đồng hành đã, đang và sẽ chung tay cùng thanh niên CAND hướng về cơ sở.

Khánh thành tuyến đường nội đồng Nà Vài.

Ngay sau lễ phát động, đại biểu và đoàn viên, thanh niên đã tổ chức thành 4 đội hình thực hiện các hoạt động như: Khám bệnh, tư vấn sức khoẻ và phát thuốc cho trên 100 người dân tại Trạm Y tế xã; khánh thành tuyến đường nội đồng Nà Vài dài 220m, tổng mức đầu tư 70 triệu đồng; phát dọn, khơi thông, làm sạch hệ thống kênh mương nội đồng công trình đập kênh Phja Slử 1, 2 và đập kênh Nà Mỵ. Một lượng đất, bùn lớn sau những trận mưa lũ và cây cỏ phát triển mạnh trong mùa mưa đã được dọn dẹp, phát quang.

Đồng thời tại thời điểm diễn ra các hoạt động trên, công tác tuyên truyền pháp luật lưu động về phòng cháy, chữa cháy, tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ và Luật Phòng chống ma tuý được thực hiện lồng ghép./.