Ba Bể đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn huyện có 40/63 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, chiếm 63,5%. Trong đó tiêu biểu như: Thu nhập bình quân, sản lượng lương thực bình quân đầu người, trồng rừng mới bình quân hằng năm… Kinh tế của huyện phát triển khá, nông nghiệp từng bước chuyển đổi theo hướng sản xuất hàng hóa.

Người dân xã Quảng Khê trồng dưa lưới đem lại nguồn thu nhập khá.

Các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai đồng bộ, diện mạo nông thôn đã có nhiều khởi sắc. Việc đầu tư phát triển du lịch từng bước mang lại hiệu quả, lượng du khách ngày càng tăng. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, dân tộc, an sinh xã hội, cải cách hành chính được triển khai thực hiện có hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững và ổn định. Công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, đoàn thể được quan tâm thực hiện.

Bà Ma Thị Cử, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Bể chia sẻ: Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, thời gian UBND huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các xã, thị trấn triển khai có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, các chương trình MTQG, nguồn vốn xây dựng cơ bản. Tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng đô thị và nông thôn, hỗ trợ thực hiện các mô hình phát triển sản xuất, phát huy thế mạnh tiềm năng lợi thế du lịch, qua đó từng bước giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn. Nhìn chung việc thực hiện đã đạt được nhiều kết quả rất đáng mừng.

Bà Ma Thị Cử, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Bể trao đổi về việc thực hiện phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác phối hợp với các địa phương, sở, ngành của tỉnh, đơn vị đóng trên địa bàn vẫn chưa thật sự chủ động, chặt chẽ; kinh tế nông, lâm nghiệp, du lịch mặc dù có phát triển nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của địa phương; nhiều sản phẩm OCOP không được duy trì hiệu quả. Tiến độ xây dựng xã, thôn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu chậm so với kế hoạch đề ra; việc định hướng phát triển hợp tác xã chưa hiệu quả. Quản lý đất đai, xây dựng, bảo vệ rừng chưa chặt chẽ. Một số địa bàn, đơn vị, cán bộ, công chức còn để xảy ra sai phạm, vi phạm bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự...

Việc lấn chiếm đất, xây dựng trái phép, vi phạm hành lang giao thông xảy ra ở các địa phương nhưng chưa được xử lý triệt để như: Tại khu vực chợ Pác Co; tại khu vực cổng Trung tâm Y tế huyện. Tình trạng vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai vẫn còn xảy ra tại một số địa phương, gây khó khăn trong công tác quản lý. Tình trạng người dân khai thác trái phép cát, sỏi tại một số địa phương vẫn còn diễn ra. Tiến độ triển khai thực hiện các chương trình, dự án, nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm và tỷ lệ giải ngân nguồn vốn còn thấp. Tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn huyện diễn biến phức tạp…

Ông Dương Ngọc Thuyết, Bí thư Huyện ủy Ba Bể.

Theo ông Dương Ngọc Thuyết, Bí thư Huyện ủy Ba Bể: Trước những khó khăn, hạn chế đã được chỉ ra, hiện nay Ba Bể đang tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị địa phương cụ thể hóa các nghị quyết của huyện đã đề ra, triển khai có hiệu quả chương trình hành động. Cùng với việc chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp trên địa bàn huyện theo Chỉ thị số 35- CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ba Bể đang chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổ chức rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu để tập trung thực hiện, phấn đấu các chỉ tiêu, mục tiêu nghị quyết đề ra đạt và vượt kế hoạch./.