Bắc Kạn 75 năm - truyền thống và khát vọng vươn lên

BBK - Bắc Kạn, mảnh đất kiên cường trong kháng chiến đang chuyển mình mạnh mẽ trong thời kỳ đổi mới. Những trang sử hào hùng, những khát vọng vươn tới một tương lai tươi sáng và tinh thần đoàn kết của các thế hệ người dân nơi đây đang tạo nên sức mạnh to lớn để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp…

Những trang sử hào hùng

Ngày 24/8/1949, tỉnh Bắc Kạn chính thức được giải phóng, đánh dấu một mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng của địa phương. Nhân dịp này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có thư gửi đồng bào tỉnh Bắc Kạn sau khi được giải phóng. Người viết:

“...Tôi thay mặt Chính phủ gửi lời thân ái khen ngợi bộ đội và dân quân du kích cùng đồng bào Bắc Kạn. Tôi gửi lời thân ái an ủi đồng bào thị xã Bắc Kạn đã được trở lại trong cánh tay yêu mến của Tổ quốc. Trong cuộc kháng chiến trường kỳ của ta, lần này là lần đầu tiên một thị xã quan trọng đã được giải phóng. Cuộc thắng lợi này làm đà cho những thắng lợi khác to lớn hơn, vẻ vang hơn...”

Tiếp đó, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng chỉ huy đã đọc Nhật lệnh tuyên dương chiến công của quân và dân Bắc Kạn. Các lực lượng vũ trang và quần chúng tiến hành diễu binh, diễu hành trong ngày Chiến thắng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn dâng hương tại Di tích lịch sử Nà Pậu (xã Lương Bằng, huyện Chợ Đồn).

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, thị xã Bắc Kạn- thị xã đầu tiên của cả nước được giải phóng (ngày 09/8/1949), đây là bước ngoặt mở đầu cho những thắng lợi lớn tiếp theo của quân và dân ta. Thắng lợi này làm tiền đề cho những thắng lợi khác to lớn hơn, vẻ vang hơn. Tỉnh Bắc Kạn được giải phóng (ngày 24/8/1949) mốc son lịch sử này đã đánh dấu bước thắng lợi quan trọng, mở đà chiến thắng mới cho bộ đội ta trong khí thế thi đua chuẩn bị tổng phản công.

Trong niềm vui trên quê hương giải phóng, Đảng bộ, chính quyền và quân, dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn nhanh chóng bắt tay vào hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng hậu phương kháng chiến, tăng cường tiềm lực về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của tiền tuyến, góp phần cùng cả nước tiếp tục cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” năm 1954.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn đã hòa chung khí thế sục sôi của cả nước, với khẩu hiệu “tay cày, tay súng”, “tất cả vì miền Nam ruột thịt” vừa thi đua xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa, vừa kiên cường chiến đấu bảo vệ quê hương, vừa làm tròn nghĩa vụ hậu phương đối với tiền tuyến lớn. Đặc biệt trong chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất của đế quốc Mỹ, tháng 9/1965, quân dân thị xã Bắc Kạn đã bắn rơi chiếc máy bay ném bom F.105 của không lực Hoa Kỳ khi chúng đến ném bom xuống công trường quân sự Mai Hiên (kho A3) nằm trên địa bàn thị xã Bắc Kạn. Đồng thời, tích cực đóng góp sức người, sức của chi viện cho chiến trường, góp phần quan trọng vào chiến thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Khát vọng xây dựng quê hương

Trong công cuộc đổi mới để xây dựng và phát triển đất nước, quân và dân tỉnh Bắc Kạn vẫn mãi mãi thuỷ chung, một lòng đi theo cách mạng, theo Đảng và Bác Hồ, vượt qua muôn vàn khó khăn và thách thức, kiên trì vận dụng đường lối đổi mới của Đảng vào điều kiện cụ thể của địa phương, tạo ra sự chuyển biến lớn, thế và lực mới, nhân tố mới cho bước phát triển ổn định vững chắc.

Thành phố Bắc Kạn lung linh trong đêm khai mạc '"uần Văn hóa – Du lịch" tỉnh Bắc Kạn năm 2024 với tiết mục múa bát của 1.000 diễn viên.

Nhìn lại chặng đường 75 năm qua, nhất là sau hơn 27 năm tái lập, diện mạo tỉnh Bắc Kạn có nhiều đổi thay. Từ một tỉnh kinh tế chậm phát triển, chủ yếu là sản xuất nông lâm nghiệp, đời sống Nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, một số phong tục, tập quán lạc hậu vẫn tồn tại trong sinh hoạt cộng đồng, đến nay, kinh tế-xã hội của tỉnh đã có những bước phát triển mới, đời sống mọi mặt của Nhân dân ngày càng được nâng lên; diện mạo thành thị và nông thôn có nhiều đổi mới; cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư đồng bộ, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh phát triển.

Quy mô nền kinh tế của tỉnh tăng trưởng gần 40 lần; thu nhập bình quân đầu người tăng 37 lần; thu ngân sách tăng hơn 51 lần so với năm 1997. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch sang ngành, lĩnh vực mà tỉnh có thế mạnh, khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn và đóng góp quan trọng vào giá trị tăng trưởng chung của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh bình quân giai đoạn 1997 - 2022 đạt trên 7%/năm.

Từ một địa phương kinh tế thuần nông, tự cung, tự cấp, nhỏ lẻ, tỉnh đã bước đầu xây dựng được nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, mở rộng liên kết theo chuỗi giá trị; an ninh lương thực được đảm bảo. Trong đó, bước đầu tỉnh đã có sản phẩm OCOP đặc trưng cho mỗi địa phương, từ đó thúc đẩy tính năng động, sáng tạo, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc (đến nay, toàn tỉnh có 218 sản phẩm OCOP đạt 03 sao trở lên; Trong đó 01 sản phẩm 5 sao; 18 sản phẩm 4 sao; 199 sản phẩm 3 sao. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tổ chức chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư.

Bà Triệu Thị Tới, người dân phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn chia sẻ: "Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi thật sự xúc động và tự hào về những thành tựu mà Bắc Kạn đã đạt được. Từ một tỉnh nghèo khó, từng bước Bắc Kạn đã vươn lên, trở thành một tỉnh có nền kinh tế phát triển, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao. Đặc biệt, thế hệ trẻ hôm nay đã kế thừa và phát huy tốt truyền thống cách mạng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn."

Công tác phát triển Đảng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên đã đạt được những kết quả quan trọng. Từ 1 chi bộ với 3 đảng viên, đến nay, Đảng bộ tỉnh đã có trên 36 nghìn đảng viên (chiếm hơn 11% dân số); có 11 đảng bộ trực thuộc với 432 tổ chức cơ sở đảng; trên 98% chi bộ thôn sinh hoạt độc lập và không còn thôn trắng đảng viên. Số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh, tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đều đạt chỉ tiêu đề ra.

Sự nghiệp giáo dục-đào tạo có bước tiến bộ, cơ sở vật chất trường, lớp được đầu tư, kiên cố hóa, chất lượng giáo dục được nâng lên rõ rệt. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được đảm bảo, mạng lưới cơ sở khám chữa bệnh được đầu tư, nâng cấp, mở rộng; thời gian qua, tỉnh chưa xảy ra dịch bệnh lớn. Truyền thống văn hóa tốt đẹp của các dân tộc được bảo tồn, phát huy, nhiều hủ tục lạc hậu đang dần được xóa bỏ.

Đời sống Nhân dân các dân tộc trên địa bàn từng bước được cải thiện, nâng cao; công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới có nhiều chuyển biến tích cực; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể được quan tâm củng cố, vững mạnh; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Những bước tiến mới của Bắc Kạn không chỉ thể hiện sự chuyển mình mạnh mẽ của một tỉnh giàu truyền thống cách mạng mà còn khẳng định được vai trò quan trọng của thế hệ trẻ trong việc xây dựng và phát triển quê hương. Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, cùng với sự quyết tâm của toàn thể Nhân dân, tin rằng tưởng vững chắc rằng Bắc Kạn sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong những năm tới, tiếp tục viết nên những trang sử mới đầy tự hào./.