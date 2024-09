Bắc Kạn: Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 3

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 3 (do Đài KTTV tỉnh Bắc Kạn phát lúc 20h00 ngày 06/9/2024).

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai nghiêm túc Công điện số 87/CĐ-TTg ngày 05/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy chỉ đạo triển khai các phương án phòng, chống thiên tai đảm bảo kịp thời, hiệu quả; trong đó, tập trung rà soát kỹ, triển khai ngay công tác bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân tại khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, lũ ống, ngập sâu không đảm bảo an toàn. Kiên quyết không để người dân ở lại khu vực nguy hiểm, nguy cơ mất an toàn khi bão ảnh hưởng trực tiếp và mưa lũ lớn. Kịp thời thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người dân khi có tình huống thiên tai xảy ra.

Văn bản nhấn mạnh: Các Bí thư các huyện ủy, thành ủy phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy nếu chủ quan, lơ là trong lãnh đạo, chỉ đạo, chậm triển khai ứng phó với bão, lũ dẫn tới thiệt hại lớn về người và tài sản.

Đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách các địa phương chủ động nắm tình hình, trực tiếp xuống địa bàn để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đôn đốc, kiểm tra công tác phòng, chống bão, lũ./.