Bắc Kạn: Giao ban công tác báo chí quý I/2024

Dự Hội nghị có lãnh đạo các cơ quan báo chí của tỉnh và đại diện cơ quan báo chí Trung ương, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan báo chí nghe Sở Thông tin và Truyền thông thông tin về kết quả triển khai thực hiện Đề án chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 thời gian qua và nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2024.

Sở Giao thông Vận tải thông tin về công tác quản lý vận tải, thường xuyên trích xuất dữ liệu thiết bị giám sát hành trình của phương tiện kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh. Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Giao thông Vận tải trả lời thông tin các cơ quan báo chí quan tâm như: Trích xuất dữ liệu giám sát hành trình phương tiện giao thông từ Cục Đường bộ chậm là do quá tải, làm ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực giao thông vận tải. Văn bản quy định quản lý lĩnh vực giao thông vận tải còn bất cập, dẫn đến việc quản lý xe hợp đồng trá hình tại Bắc Kạn chưa hiệu quả. Đối với các phần mềm ứng dụng, trong đó nhiều app có tính năng thu các khoản thu trong trường học, tới đây khi hệ sinh thái thông minh được tích hợp, người dùng chỉ cần đăng ký một lần là có thể sử dụng được.

Cùng với các nhiệm vụ chuyển đổi số được chuyển tiếp từ năm 2023, tỉnh Bắc Kạn có thêm 9 nhiệm vụ, dự án chuyển đổi số mới được triển khai thực hiện trong năm 2024, trong đó có 06 nhiệm vụ chưa có trong Đề án gồm: (1) Dịch vụ thu thập, phân tích và quản trị đảm bảo an toàn thông tin; (2) Chuyển đổi hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu của Sở Tài nguyên và Môi trường sang Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh; (3) Cập nhật dữ liệu, chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân do thay đổi thông tin về giấy chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh; (4) Nâng cao năng lực về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại; (5) Số hóa tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn; (6) Hệ thống quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản; (7) Mua sắm máy tính, máy in, máy scan phục vụ triển khai Đề án 06; (8) Đào tạo phục vụ triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06; (9) Triển khai ứng dụng Công dân số Bắc Kạn. Đối với công tác báo chí, trong quý I, các cơ quan báo chí của tỉnh, báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh đã thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, phản ánh toàn diện về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, tích cực quảng bá hình ảnh của Bắc Kạn trên báo chí, truyền thông, góp phần cổ vũ, động viên các cấp ủy, chính quyền, Nhân dân thi đua hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Cùng với phản ánh những mặt tích cực, báo chí cũng đã phản ánh những khó khăn, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội… của địa phương. Qua đó giúp các cơ quan, đơn vị kịp thời có giải pháp khắc phục.

Định hướng công tác báo chí trong thời gian tới, đồng chí Lưu Ngọc Trung, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị: Các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền kết quả nổi bật trong hơn 03 năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; tuyên truyền nhân các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; kịp thời thông tin để Nhân dân hiểu và ủng hộ việc điều tra dân số nhà ở. Đối với những vấn đề hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện của tỉnh, các cơ quan báo chí phản ánh có tính xây dựng và đề xuất giải pháp khắc phục.

Đối với công tác chuyển đổi số báo chí thuộc chương trình chuyển đổi số của tỉnh, do đó các cơ quan báo chí tỉnh chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để thực hiện tốt công tác chuyển đổi số của từng đơn vị…/.