Bắc Kạn mùa quýt chín

Bạch Thông là huyện có diện tích trồng quýt lớn nhất tỉnh Bắc Kạn tập trung ở ba xã Quang Thuận, Đôn Phong, Dương Phong. Theo Phòng NN&PTNT huyện Bạch Thông, năm 2023 toàn huyện có 1.271,24ha quýt, năng suất đạt 116,5 tạ/ha, sản lượng đạt 14.003,3 tấn. Năm 2024, toàn huyện có 252,97ha cam và 1.130,1 ha quýt. Cam, quýt đã trở thành cây xóa đói giảm nghèo và làm giàu hiệu quả cho bà con nơi đây.

"Tôi biết, đồi quýt nhà ai trồng nhiều, trồng ít, đồi nào quả đẹp, quả to, quả ngọt... Chúng tôi còn không phân biệt đâu là người mua đâu là người bán mà chia sẻ cho nhau cách thu hái quýt sao cho nhanh, không bị dập, bảo quản được lâu và đẹp mã, để bán được giá nhất, cũng là để giữ mối năm sau. Người dân vùng này, chăm sóc quýt rất kỹ, quả mã càng đẹp, càng to giá càng cao, trồng ít nhưng chất lượng tốt vẫn bán được giá cao. Bà con bây giờ đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào thâm canh, nâng cao giá trị kinh tế trên cùng một diện tích canh tác", chị Thuận bày tỏ.

Quýt Bắc Kạn có lẽ được người Lạng Sơn tiêu thụ nhiều ngang với Bắc Kạn, trung bình 10-30 tấn/ngày, mỗi ngày tôi phải thuê thêm ba lao động địa phương để đóng quýt vào thùng xốp, anh Nguyễn Văn Luyến thông tin.

Quýt năm nay được giá hơn so với mọi năm, giá trung bình từ 8.000-8.500 đồng/kg, tùy theo từng loại. Loại quả quýt bi (nhỏ) giá từ 4.000 -5.000 đồng/kg, loại đại (to) từ 10.000 -12.000 đồng/kg. Đây là một tín hiệu tích cực với bà con nông dân, so với những năm trước thì năm nay quýt có giá tốt nhất.