Bắc Kạn: Tổng dư nợ bị thiệt hại do bão số 3 chiếm khoảng 3,4% tổng dư nợ tín dụng

Mọi hoạt động giao dịch Ngân hàng đảm bảo thông suốt.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cấp ủy, chính quyền địa phương, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo các Chi nhánh TCTD trên địa bàn chủ động thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trụ sở, kho quỹ, đảm bảo an toàn người và tài sản, khắc phục ảnh hưởng của cơn bão số 3, đảm bảo giao dịch ngân hàng thông suốt.

Theo báo cáo của các Chi nhánh TCTD, sơ bộ đến ngày 16/9/2024, trên địa bàn tỉnh có 160 khách hàng bị thiệt hại bởi cơn bão số 3 với tổng dư nợ bị thiệt hại là 495.266 triệu đồng. Các ngân hàng thực hiện các biện pháp hỗ trợ như cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với 31 khách hàng, dư nợ được cơ cấu lại thời hạn hơn 26,3 tỷ đồng. Miễn, giảm lãi vay cho 95 khách hàng, dư nợ được miễn giảm, lãi hơn 293 tỷ đồng. Cho vay mới với 05 khách hàng bị thiệt hại, doanh số cho vay 218 triệu đồng.

Lễ ký biên bản giữa Agribank Chi nhánh tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ủng hộ Nhân dân trên địa bàn tỉnh khắc phục hậu quả bão số 3.

Bên cạnh đó, ngành Ngân hàng đã thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, từ thiện với số tiền 665 triệu đồng, gồm: Ủng hộ các Quỹ, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người bị thiệt hại và vùng bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 (Riêng Agribank ủng hộ trên địa bàn 516 triệu đồng).

Trong thời gian tới, các ngân hàng trên địa bàn tiếp tục nắm bắt tình hình thiệt hại của khách hàng vay vốn, thực hiện các giải pháp hỗ trợ theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng cấp trên, cấp ủy, chính quyền địa phương./.