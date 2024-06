BBK - Sáng 13/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Pác Nặm để nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Tin liên quan Huyện ủy Pác Nặm triển khai nhiệm vụ năm 2024

Quang cảnh buổi làm việc.

Các đồng chí: Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì buổi làm việc.

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện Pác Nặm đã có 35/49 chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội đề ra, đạt 71,4% kế hoạch. Kinh tế của huyện tiếp tục được duy trì và phát triển ổn định, tổng giá trị sản xuất đến hết năm 2023 đạt trên 720 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2020, ước thực hiện năm 2024 đạt 772 tỷ đồng, đạt 96,5% mục tiêu nghị quyết phấn đấu đến năm 2025.

Các đại biểu nêu ý kiến thảo luận tại buổi làm việc.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng các ngành công nghiệp - xây dựng, dịch vụ tăng dần qua các năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 22,4 triệu đồng, tăng 6,6% so với năm 2020, phấn đấu năm 2024 thu nhập bình quân đạt 30 triệu đồng/người/năm, đạt 72,5% chỉ tiêu nhiệm kỳ. Thu ngân sách nhà nước hằng năm đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao (tính đến ngày 10/6/2024, đạt 5,9 tỷ đồng, đạt 40% chỉ tiêu giao).

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội của huyện tiếp tục có nhiều tiến bộ; chính sách an sinh xã hội và các chế độ chính sách đối với người có công được đảm bảo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được coi trọng, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII). Từ đầu nhiệm kỳ đến nay Đảng bộ huyện kết nạp được 370/400 đảng viên, đạt 92,5% chỉ tiêu nghị quyết.

Bên cạnh những kết quả đạt được, huyện Pác Nặm còn gặp một số khó khăn, hạn chế như: Sản xuất nông, lâm nghiệp còn nhỏ lẻ, phân tán chưa tạo thành hàng hóa, sản lượng và chất lượng, sức cạnh tranh còn thấp; việc triển khai thực hiện Nghị quyết phát triển một số cây trồng, vật nuôi có thế mạnh trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025 còn gặp khó khăn. Ngành du lịch - dịch vụ tuy có chuyển biến tích cực song chưa phát huy được tiềm năng, lợi thế của huyện. Công tác xây dựng nông thôn mới chưa đạt mục tiêu đề ra, chất lượng các tiêu chí chưa thật bền vững…

Tại buổi làm việc, huyện Pác Nặm kiến nghị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy một số nội dung như: Đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí đầu tư giải phóng mặt bằng Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng theo quy hoạch khu Nà Phẩn, xã Bộc Bố (dự kiến kinh phí đầu tư trên 25 tỷ đồng, mục tiêu mở rộng khu trung tâm huyện theo quy hoạch đã được duyệt nhằm phát triển, mở rộng dân cư, tạo quỹ đất bố trí tái định cư, phát triển hạ tầng, mở rộng không gian đô thị). Quan tâm nghiên cứu đưa vào quy hoạch, kế hoạch đầu tư công và xem xét thứ tự ưu tiên đầu tư tuyến đường Pác Nặm – Quảng Khê (Ba Bể), phương án tuyến đi giữa tuyến đường 258B hiện có kết nối với tuyến đường TP. Bắc Kạn - hồ Ba Bể. Bố trí kinh phí đầu tư nâng cấp đường 258B đoạn từ Giáo Hiệu - Công Bằng - Cổ Linh - Cao Tân, do nhiều đoạn đã xuống cấp…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ thêm một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, như : Việc thực hiện các dự án, mô hình giảm nghèo Chương trình MTQG trên địa bàn huyện; việc xây dựng trường chuẩn quốc gia, thiếu cán bộ quản lý ngành giáo dục…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ huyện Pác Nặm đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo, trong thời gian tới huyện Pác Nặm cần nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp tâm huyết của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phát huy những kết quả đã đạt được, từ đó đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra. Quan tâm hơn nữa tới công tác xây dựng Đảng, đào tạo cán bộ nguồn, chuẩn bị tốt kế hoạch chuẩn bị đại hội đảng các cấp trong năm tới. Phát huy tiềm năng, thế mạnh, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh./.