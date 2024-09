Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh kiểm tra tại hồ chứa nước Nặm Cắt

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình cùng lãnh đạo các sở, ngành đi kiểm tra tại khu vực hồ chứa nước Nặm Cắt

Hiện nay tại hồ Nặm Cắt đã đóng cửa xả lũ để tràn tự do, cao trình ngưỡng tràn tự do đạt 164.480m, đạt mức trên 12 triệu m3 bắt đầu đến ngưỡng tràn tự do. Hồ chứa nước Nặm Cắt có tác dụng cắt lũ, hiện tại Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn đã đóng cửa xả lũ. Tuy nhiên nếu vượt ngưỡng dung tích chứa nước, hồ chứa nước Nặm Cắt ở mức báo động sẽ mở cửa xả lũ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình cùng lãnh đạo các sở, ngành đi kiểm tra tại khu vực tổ 10 phường Sông Cầu.

Tại khu vực tổ 10, phường Sông Cầu, Bản Vẻn, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn mực nước đang dâng cao, báo động cấp độ 3.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các sở, ngành, địa phương với phương án sẵn sàng ứng phó ngập lụt. Chuẩn bị lực lượng, phân công cụ thể nhiệm vụ kiểm soát giao thông tại các khu vực đường bị ngập để hướng dẫn người dân, phương tiện qua lại đảm bảo an toàn. Tiếp tục thực hiện kiểm tra hồ đập, thực hiện vận hành hồ chứa nước đúng quy trình.

Do ảnh hưởng từ cơn bão số 3, theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Kạn, trên sông Cầu mực nước lúc 8h ngày 09/9/2024, tại trạm đo Bắc Kạn 133,51m – dưới BĐ3: 0,49m,m. Tại Thác Giềng 97,57m – mức báo động cấp 2, tại Chợ Mới 60,02m – trên báo động cấp 3, hiện đang lên. Trên sông Năng tại trạm đo Ba Bể mực nước lúc 6h/09/9: 157,15m – trên báo động cấp 3 là 0,65m, hiện đang lên. Tại Nam Cường, Chợ Đồn xuất hiện lũ biên độ 5-6m. Hồ chứa nước Nặm Cắt đến 9h17’ mực nước ở mức 164.480m trên mức nước dâng bình thường 0,93m…

Báo Bắc Kạn điện tử tiếp tục thông tin theo đoàn kiểm tra./.