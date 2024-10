Cần tính toán kỹ các nền tảng, dạng thức truyền thông quảng cáo

Dự thảo luật đã bám sát mục đích, quan điểm chỉ đạo và cụ thể hóa nội dung 3 chính sách trong đề nghị xây dựng luật đã được thông qua bằng việc sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Quảng cáo năm 2012.

Thúc đẩy dịch vụ quảng cáo phát triển

Tại phiên họp, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nêu sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo năm 2012. Các nội dung được quan tâm đề cập, gồm: Hoàn thiện các quy định về nội dung và hình thức quảng cáo phù hợp sự phát triển đa dạng của hoạt động quảng cáo; hoàn thiện quy định về quản lý hoạt động quảng cáo trên báo chí, môi trường mạng và dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới; hoàn thiện quy định đối với hoạt động quảng cáo ngoài trời.

Luật Quảng cáo hiện hành mới đề cập quy định quảng cáo trên báo điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, thiếu các quy định về quảng cáo trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức khác, chưa có quy định về quảng cáo trên mạng xã hội...

Báo cáo thẩm tra dự thảo luật, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh cho biết: Yêu cầu về nội dung quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt (khoản 7 Điều 1 dự thảo luật bổ sung Điều 19a), có 2 loại ý kiến.

Theo đó, loại ý kiến thứ nhất tán thành với Ban soạn thảo bổ sung quy định về nội dung quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt; đồng thời, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Loại ý kiến thứ hai đề nghị giữ nguyên như quy định hiện hành giao Chính phủ quy định vì đây là những sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt, mang tính kỹ thuật, chuyên ngành có tác động trực tiếp sức khỏe của con người và có thể biến động theo từng thời kỳ.

Về quảng cáo trên mạng, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục tán thành việc bổ sung quy định cụ thể về quảng cáo trên mạng; thống nhất với việc sửa đổi thời gian chờ tắt hoặc mở quảng cáo trên mạng để phù hợp thực tiễn cũng như xu hướng phát triển của quảng cáo trên thế giới. Tuy nhiên, việc điều chỉnh gấp 4 lần, từ 1,5 giây lên 6 giây cần được đánh giá tác động, lý giải kỹ lưỡng để bảo đảm khách quan, thuyết phục hơn.

Dự báo phát sinh trong lĩnh vực quảng cáo

Dự thảo luật chưa quy định đối với quảng cáo có chứa đường link dẫn đến trang thông tin cá nhân, đến những ứng dụng trên thiết bị di động, thiết bị điện tử khác; cơ quan thẩm tra đề nghị nghiên cứu có quy định phù hợp.

Qua thảo luận tại phiên họp, các đại biểu nêu một số nội dung cần tiếp tục được làm rõ như: Khoản 8 Điều 2 chỉ điều chỉnh hoạt động "trên mạng xã hội" là chưa đầy đủ, chưa tính toán hết các nền tảng, dạng thức truyền thông đang có và có thể phát sinh trong tương lai.

Góp ý kiến về nội dung quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt (khoản 7 Điều 1 dự thảo luật bổ sung Điều 19a), Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng đề nghị: Đối với những nội dung yêu cầu quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cụ thể đã được quy định tại luật chuyên ngành thì không nên quy định lặp lại ở trong luật. Mặt khác, với những nội dung được thực hiện ổn định, thống nhất nhưng chưa được quy định trong các luật chuyên ngành, có thể quy định trong luật này hoặc có thể giao Chính phủ quy định.

Về quyền và nghĩa vụ của người chuyển tải sản phẩm quảng cáo (khoản 4 Điều 1 dự thảo luật bổ sung Điều 15a), Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục cho biết, còn một số ý kiến như sau: Điều 15a dự thảo luật chưa có sự tách biệt rõ ràng về trách nhiệm của người chuyển tải sản phẩm quảng cáo là người có ảnh hưởng và người chuyển tải sản phẩm quảng cáo nói chung, dẫn đến chưa phù hợp một số nhóm đối tượng chuyển tải sản phẩm quảng cáo. Cần tiếp tục rà soát, có hướng dẫn cụ thể về cách thức và hình thức thông báo trước cho người tiêu dùng về việc người có ảnh hưởng đang thực hiện hoạt động quảng cáo.

Một số ý kiến khác lại nêu, dự thảo luật chưa quy định cụ thể cơ chế xác nhận đối với người chuyển tải là người có ảnh hưởng "đã trực tiếp sử dụng sản phẩm" khi đăng tải ý kiến, cảm nhận về kết quả sử dụng mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm bổ sung trên mạng xã hội cũng như chế tài xử lý.

Đề nghị nghiên cứu bổ sung trách nhiệm của Bộ Công thương trong thực hiện quản lý nhà nước về nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý; nghiên cứu, bổ sung trách nhiệm của Bộ Công an trong việc xử lý các vi phạm trong hoạt động quảng cáo liên quan an ninh mạng, an ninh trật tự xã hội.

(Theo báo cáo thẩm tra của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội)