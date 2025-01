Chủ tịch UBND tỉnh chúc Tết các đơn vị trực chiến

Đại tá Hà Văn Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh về kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Năm 2024, bằng nỗ lực vượt khó, sức mạnh của tinh thần đoàn kết và kỷ luật cao, Công an tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; góp phần giữ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đón xuân mới 2025, Công an tỉnh đã thực hiện bảo đảm chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị theo đúng quy định. Mặt khác duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ chính trị với khí thế mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình chụp ảnh lưu niệm với Ban Giám đốc Công an tỉnh và cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông.

Qua báo cáo và kiểm tra trực tiếp tại Phòng Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát cơ động, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ sự tin tưởng vào công tác trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh trật tự của toàn lực lượng. Trong không khí vui tươi, phấn khởi đón xuân mới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chúc cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh dồi dào sức khỏe, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, vững vàng bản lĩnh chính trị là lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh trật tự cho toàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh chụp ảnh cùng Ban Giám đốc Công an tỉnh và cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng phát huy sức mạnh đoàn kết thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2025. Nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là phối hợp với các ngành chức năng, cấp ủy, chính quyền các địa phương bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân vui Tết; tăng cường lực lượng giữ gìn an toàn giao thông; kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, các tệ nạn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình tham gia gói bánh chưng tại Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh.

Video Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình cùng thưởng thức bánh chưng do cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh nấu.

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng, Đại tá Hà Văn Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh dành cho lực lượng Công an tỉnh. Đồng chí xin hứa sẽ quán triệt, nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, yêu cầu công tác để người dân vui xuân đón Tết an toàn. Năm 2025, Công an tỉnh sẽ tiên phong và thực hiện tốt các nội dung công tác về tinh gọn bộ máy, tham gia xóa nhà tạm, nhà dột nát và giúp đỡ các địa phương xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình tặng quà cho Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Kạn nhân dịp đón xuân mới.

Chúc Tết, tặng quà tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Kạn đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, đóng góp của đơn vị đối với việc bảo đảm vệ sinh môi trường và tạo mỹ quan đô thị trên địa bàn tỉnh. Điểm nhấn của Tết Ất Tỵ 2025 là đơn vị đã trang trí 03 khu vực cảnh quan sinh động, hấp dẫn, đặc biệt là tạo hình con rắn tại Khu phố đi bộ Sông Cầu nhận được nhiều lời khen của người dân. Ví mỗi người công nhân đô thị môi trường như “chiến sĩ thầm lặng”, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ sự trân trọng đối với đặc thù công việc và đóng góp thiết thực của toàn Công ty./.