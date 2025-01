Tết sớm ở đảo An Bang

Tin liên quan Nét đẹp văn hóa đọc nơi đảo tiền tiêu của Tổ quốc

Cán bộ, chiến sĩ đảo An Bang trang trí phòng đón xuân.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và các phóng viên, nhà báo của mọi miền Tổ quốc đã vượt những con sóng lớn đến đảo An Bang, đem theo những món quà Tết để động viên, cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại đảo.

Cành đào được đặt ở vị trí trang trọng.

Niềm vui mừng, phấn khởi thể hiện rõ ở mỗi cán bộ, chiến sĩ trong những ngày cận Tết cổ truyền của dân tộc. Phấn khởi chia sẻ với phóng viên, thượng úy Bùi Minh Hiếu, Chính trị viên đảo An Bang cho biết: "Mặc dù trong điều kiện khó khăn do thời tiết khắc nghiệt nhưng đoàn công tác đã đến động viên, chúc Tết và có những phần quà rất giá trị gửi đến cán bộ, chiến sĩ ở đây. Chúng tôi như có thêm động lực mới để vững vàng tư tưởng, không quản ngại khó khăn, thực hiện có hiệu quả mọi nhiệm vụ được giao".

Đồng chí Mai Quang Tiên, Phó Chính ủy Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân trao đổi thêm về những ấn tượng về không khí đón Tết tại các đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Sau khi nhận những món quà Tết từ đất liền chuyển ra, cán bộ, chiến sĩ trên đảo đã nhanh chóng phân công và giúp nhau phân loại, cùng nhau chế biến các món ăn ngon trong ngày Tết, gói bánh chưng, tổ chức trang trí phòng đón xuân… Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ trong những ngày Tết còn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để đoàn kết, gắn bó hơn.

Chăm sóc cây đào mới được gửi ra từ đất liền.

Đặc biệt, mặc dù là những ngày Tết nhưng cán bộ, chiến sĩ ở đảo luôn phân công rõ nhiệm vụ tuần tra, canh gác, trực sẵn sàng chiến đấu và luôn có những phương án, giải pháp giải quyết những vấn đề cấp bách. Kịp thời phát hiện các tàu đánh bắt cá của người dân từ đất liền ra không may gặp hỏng hóc, gặp nạn hoặc nguy cơ đi vào vùng có bão, sóng to, gió lớn và có các biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ cứu hộ, cứu nạn.

Những cây quất được cán bộ, chiến sĩ chăm sóc trước khi trang trí ở phòng đón xuân.

Đối với những tàu cá nước ngoài xâm phạm vào vùng biển do đơn vị quản lý thì có các biện pháp can thiệp, ngăn chặn dựa trên nguyên tắc hòa bình, tuân thủ các quy định và luật pháp quốc tế. Trong khoảng thời gian gần 3 năm trở lại đây, đơn vị đã hỗ trợ hơn 200 trường hợp ngư dân cần sự giúp đỡ, giúp họ có thêm động lực, chỗ dựa khi ra khơi bám biển khai thác thủy, hải sản.

Thượng úy Quách Ngọc Chung, đảo An Bang chia sẻ về cảm nhận đón Tết ở đảo.

Đảo An Bang là một đảo của quần đảo Trường Sa, dưới sự bảo vệ của Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân. Đảo cách thành phố Cam Ranh hơn 300 hải lý (hơn 500km), cách đảo Trường Sa lớn khoảng hơn 70 hải lý (hơn 100km) về phía Đông – Nam. Đảo được bao bọc bởi bờ chắn sóng cao hơn 2m, do cấu trúc san hô của đảo An Bang dựng đứng nên bốn mùa đều có sóng vỗ rất mạnh, việc ra vào đảo gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí là nguy hiểm, do vậy đã có nhiều chuyến tàu thân yêu từ đất liền đến thăm cán bộ, chiến sĩ của đảo An Bang vào đúng mùa sóng dữ đã không thể vào được đảo.

Một góc đảo An Bang trước ngày đón xuân mới Ất Tỵ 2025.

Để đón các đoàn khách từ đất liền vào thăm, đảo An Bang đã thành lập lực lượng sử dụng xuồng được huấn luyện thuần thục các thao tác có thể vượt qua các tình huống sóng gió phức tạp.

Thật vậy, đoàn công tác của chúng tôi do đồng chí Mai Quang Tiên, Phó Chính ủy Lữ đoàn 146 làm trưởng đoàn đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên đảo đã được lực lượng sử dụng xuồng của đảo phối hợp với lực lượng thuyền viên của tàu 561 vận chuyển hàng hóa nhu yếu phẩm phục vụ Tết. Mặc dù, thời điểm đoàn công tác vào đảo có sóng to, gió lớn nhưng những chiếc xuồng đã được vận hành uyển chuyển, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đảo An Bang mang đặc điểm tính chất khí tượng thủy văn, như cầu nối giữa các đảo của quần đảo Trường Sa, số ngày nắng nóng dông tố lớn, độ mặn trong hơi nước không khí khu vực đảo cao, đảo không có giếng nước ngọt, thổ nhưỡng trên đảo chủ yếu là cát san hô, bề mặt phủ một lớp mùn mỏng, nghèo chất dinh dưỡng rất khó cho cây cối phát triển. Nằm ở phía Nam của quần đảo Trường Sa, đảo An Bang có vị trí rất quan trọng, với khu vực dầu khí nằm trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Đảo An Bang cùng với các dãy đảo của quần đảo Trường Sa đã tạo thành tạo thành lá chắn vòng ngoài ngăn chặn các hoạt động chống phá, tiến công của kẻ thù trên hướng biển, khống chế các loại máy bay quân sự, các tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền an ninh quốc gia.

Rời đảo An Bang những ngày cuối năm, chúng tôi cảm nhận rõ trước sự khắc nghiệt của thiên nhiên, cán bộ, chiến sĩ đảo An Bang vẫn chủ động, sáng tạo, linh hoạt, phát huy ý chí tự lực, tự cường chắt chiu, tận dụng từng giọt nước ngọt để trồng cây để hòn đảo xanh tươi, tràn đầy sự sống. Điều đó được minh chứng sinh động bằng những giàn cây bí, cây mướp trĩu quả, những luống rau xanh mướt dưới những tán cây lớn được trồng lâu năm ở đây./.