Lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Khu di tích lịch sử Nà Tu; viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bắc Kạn

Đoàn dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu di tích lịch sử Nà Tu, xã Cẩm Giàng (Bạch Thông).

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy dâng hương Bác.

Tại Khu di tích lịch sử Nà Tu, trước anh linh của Bác, đoàn đại biểu xin nguyện hứa: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân. Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người; đoàn kết một lòng, quyết tâm cùng toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra; chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025 -2030.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, chủ tịch UBND tỉnh dâng hương Bác.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bắc Kạn, Đoàn đại biểu của tỉnh kính cẩn nghiêng mình và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, những người đã hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong giờ phút thiêng liêng, Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang tỉnh nguyện ra sức xây dựng quê hương Bắc Kạn giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng, an ninh, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích lịch sử Nà Tu.

Tiếp đó, Đoàn đã đến dâng hoa tại Khu di tích lịch sử Đồn Phủ Thông, thành kính dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Một số hình ảnh của Đoàn công tác trong buổi lễ sáng ngày 24/01:

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh thỉnh chuông đồng tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh thỉnh khánh đồng tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ.

Đoàn công tác tặng quà cho người lao động tại Khu di tích lịch sử Nà Tu nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Đoàn dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bắc Kạn.