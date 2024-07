Cử tri kiến nghị tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi

Tiếp xúc cử tri tại xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo tóm tắt kết quả Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2024; Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa X.

Cử tri thị trấn Bằng Lũng nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Sau khi nghe các báo cáo, cử tri thị trấn Bằng Lũng đề nghị ngành chức năng sớm xem xét sửa chữa nắp cống bị hư hỏng đoạn từ tổ 12 đến tổ 17. Cử tri xã Ngọc Phái đề nghị huyện sớm ban hành phương án xử lý, thu gom rác thải sinh hoạt tại một số thôn trên địa bàn. Tình hình an ninh trật tự ở thôn bản mặc dù có Công an chính quy về xã nhưng vẫn diễn biến phức tạp, đề nghị cần có giải pháp để người dân an tâm. Đề nghị tỉnh, huyện tăng cường quản lý dịch tả lợn châu Phi. Các cấp, ngành chức năng cần kịp thời xử lý những điểm sạt lở tại các tuyến đường để người dân lưu thông an toàn. Xem xét cấp thẻ bảo hiểm cho người dân sống ở vùng ATK…

Cử tri thôn Bản Cuôn, xã Ngọc Phái đề nghị tỉnh, huyện tăng cường quản lý dịch tả lợn châu Phi.

Đa số ý kiến, kiến nghị của cử tri được lãnh đạo địa phương trả lời trực tiếp tại hội nghị. Đối với những kiến nghị không thuộc thẩm quyền, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp gửi tới cấp, ngành chức năng xem xét, giải quyết./.