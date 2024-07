Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Ba Bể

Quang cảnh buổi TXCT tại xã Đồng Phúc (Ba Bể).

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo tóm tắt kết quả Kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh 6 tháng đầu năm 2024; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2024; Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa X.

Đại diện cử tri xã Đồng Phúc nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Đại diện cử tri các xã kiến nghị hỗ trợ 2 xã Đồng Phúc và Quảng Khê thùng chứa rác thải và có đội vệ sinh môi trường thu gom rác hằng tuần; có hình thức xử phạt hành chính đối với trường hợp xả rác không đúng nơi quy định.

Cử tri xã Nam Mẫu kiến nghị làm rõ một số vấn đề về mức thu của HTX Du lịch sinh thái Ba Bể đối với các hộ dân có xuồng máy chở khách; xem xét các chỉ số công tơ điện cho người dân thôn Pác Ngòi do hoá đơn tiền điện tăng cao so với thực tế sử dụng; gói thầu công trình cầu treo Pác Ngòi cần sớm triển khai thi công để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân và du khách...

Ông Phạm Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Bể giải đáp một số kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc.

Đại diện cử tri xã Quảng Khê kiến nghị cấp trên xem xét cho cán bộ, công chức xã kiêm nhiệm thú y viên xã được hưởng chế độ phụ cấp khi kiêm nhiệm; đề nghị Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng Trường THCS xã Đồng Phúc, vì công trình này xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2001, đến nay cơ sở vật chất, trang thiết bị đã xuống cấp, không đảm bảo công tác dạy và học, rất khó khăn trong việc triển khai thực hiện chương trình GDPT 2018...

Bà Triệu Thị Thuý, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh làm rõ một số vấn đề cử tri kiến nghị.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được đại biểu HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo huyện, xã giải đáp trực tiếp tại cuộc tiếp xúc. Những ý kiến vượt quá thẩm quyền được tiếp thu, tổng hợp đầy đủ để chuyển đến các ngành chức năng của tỉnh xem xét, giải quyết trong thời gian tới./.