Đại hội của đoàn kết, đổi mới, hội nhập và phát triển

Văn nghệ chào mừng Đại hội.

Đoàn thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Kạn chào mừng Đại hội.

Dự Đại hội có đồng chí: Nông Thị Hà, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Các đại biểu dự Đại hội.

Đại biểu tỉnh dự Đại hội có các đồng chí: Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố; Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, lão thành cách mạng. Đặc biệt là sự có mặt của 250 đại biểu chính thức đại diện cho gần 290.000 đồng bào các DTTS trong toàn tỉnh.

Đại biểu các tỉnh bạn: Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn cùng về chung vui với Ngày hội của đồng bào các DTTS Bắc Kạn.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Tại phiên làm việc thứ nhất (chiều 18/10), Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Bắc Kạn thực hiện các nội dung: Thông qua chương trình làm việc của Đại hội; báo cáo tình hình đại biểu dự Đại hội; phổ biến, quán triệt quy chế của Đại hội; bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội; thảo luận đóng góp ý kiến văn kiện và công tác dân tộc trong thời gian tới.

Đồng chí Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ tỉnh phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ tỉnh cho biết: Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực thi đua phấn đấu vươn lên của đồng bào các dân tộc, Bắc Kạn đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án của Trung ương và của tỉnh đối với vùng đồng bào DTTS và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2019-2024 đạt 5,5%/năm; đến nay, thu nhập bình quân/người đạt trên 50 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 27,37% năm 2020 xuống còn 21,95% năm 2023. Toàn tỉnh có 28 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 19 xã; có 218 sản phẩm OCOP, tăng 111 sản phẩm so với năm 2019. Văn hóa truyền thống các dân tộc từng bước được đổi mới, bảo tồn, phát huy; công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho đồng bào ngày càng được quan tâm hơn (đến nay có 100% đơn vị cấp xã đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã). Công tác quốc phòng - an ninh vùng đồng bào DTTS được giữ vững và ổn định. Từ trong các phong trào thi đua yêu nước, xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiên tiến là con em đồng bào DTTS trong học tập, nghiên cứu, lao động, sản xuất, kinh doanh, bảo vệ an ninh Tổ quốc.

250 đại biểu chính thức đại diện cho gần 290.000 đồng bào các DTTS về dự Đại hội.

Chỉ ra những thách thức, khó khăn nêu trên, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các vị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tham gia đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó, giúp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Đại hội xem phóng sự Báo cáo chính trị trình Đại hội với chủ đề “Các dân tộc tỉnh Bắc Kạn đoàn kết, đổi mới, phát huy lợi thế, hội nhập và phát triển” để đánh giá toàn diện tình hình dân tộc, công tác dân tộc từ sau Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Bắc Kạn lần thứ III, giai đoạn 2019 - 2024; phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu giai đoạn 2024 – 2029.

Đại biểu tham luận.

Các tham luận, ý kiến thảo luận tại Đại hội làm rõ hơn sự đóng góp của nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu trong vùng đồng bào các DTTS&MN, cũng như cách làm hay trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đồng chí Nông Thị Hà, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nông Thị Hà, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc của Bắc Kạn. Kết quả 05 thực hiện Quyết tâm thư Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Bắc Kạn đã góp phần tăng cường kết cấu hạ tầng nông thôn miền núi, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập, giảm nghèo vùng đồng bào các DTTS. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố niềm tin của đồng bào DTTS vào vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền.

Tuy nhiên, đến nay đời sống của một bộ phận Nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn. Chất lượng giảm nghèo chưa thật sự bền vững, tỷ lệ hộ nghèo là người DTTS còn cao; việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường chuyển biến chậm…

Để thực hiện thắng lợi Quyết tâm thư Đại hội, cũng như công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa tỉnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đề nghị, các cấp uỷ, chính quyền Bắc Kạn tiếp tục thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới bằng giải pháp cụ thể, quyết tâm chính trị thật cao.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đánh giá lại việc thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2019 – 2024 trên địa bàn tỉnh, đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn cho rằng: Các quyết sách, chương trình, dự án, chính sách dân tộc khi xây dựng và triển khai thực hiện đều hướng đích “vì dân, cho dân” nên được Nhân dân đồng tình ủng hộ, củng cố niềm tin vào vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền. Sức mạnh nội sinh từ tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên của đồng bào các DTTS kết hợp với nguồn lực đầu tư của Nhà nước giúp thay đổi nhiều mặt trên các lĩnh vực đời sống, sản xuất của người dân.

Dẫn lời dạy của Bác Hồ: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn đồng bào các DTTS cùng chung sức, đồng lòng, kết đoàn thành một khối dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị vượt khó đi lên.

01 tập thể, 05 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc giai đoạn 2019-2024.

Nhân dịp này, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng Bằng khen cho 01 tập thể, 05 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 20 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc giai đoạn 2019-2024.

20 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc giai đoạn 2019-2024 được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đại hội thông qua Quyết tâm thư với 100% đại biểu có mặt biểu quyết đồng ý. Nội dung Quyết tâm thư đề ra những mục tiêu cụ thể cùng quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Bắc Kạn trong giai đoạn 2025- 2029: Đồng bào các dân tộc tỉnh Bắc Kạn nguyện đoàn kết một lòng, muôn người như một, cùng với cả nước khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, phấn đấu đến năm 2029 đạt được các mục tiêu chủ yếu sau: Tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh đạt tối thiểu từ 6,0 đến 6,5%/năm; thu nhập bình quân người dân tộc thiểu số bằng ít nhất 1/2 mức bình quân chung của cả nước; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS mỗi năm giảm trên 3,5%/năm; phấn đấu đạt 90% trở lên số trường, lớp học vùng đồng bào DTTS được xây dựng kiên cố đạt chuẩn; 100% thôn, bản có nhà văn hóa; phấn đấu 95% đồng bào DTTS được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; xoá tình trạng nhà tạm, nhà dột nát cho đồng bào DTTS; ngăn chặn tình trạng suy thoái môi trường sinh thái; duy trì tỷ lệ che phủ rừng trên 70%.../.