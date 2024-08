Đảm bảo công tác y tế trong Chương trình Du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” năm 2024

Để tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe và bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) cho các đại biểu, diễn viên, vận động viên, khách du lịch và người dân tham dự sự kiện, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị được phân công căn cứ tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch phục vụ bảo đảm công tác y tế và công tác ATTP, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, phương tiện, vật tư, hóa chất… Phối hợp đồng bộ, chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong suốt thời gian diễn ra sự kiện để thực hiện đạt hiệu quả.

Đối với nhân viên phục vụ công tác y tế chấp hành nghiêm chỉnh giờ giấc, trang phục theo quy định; thực hiện tốt quy định về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường, chủ động liên hệ với Ban Tổ chức để bố trí địa điểm bảo vệ sức khỏe tại các sự kiện.

Các nhà hàng trên địa bàn thành phố Bắc Kạn chấp hành nghiêm quy định về vệ sinh ATTP.

Nhà hàng Nhà khách Quân đội, nằm trên đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn có 18 phòng nghỉ, 02 phòng ăn có đủ các món ăn từ bình dân đến cao cấp, có khả năng phục vụ khoảng 200 khách hàng cùng lúc. Vấn đề đảm bảo ATTP luôn được Nhà hàng đặt lên hàng đầu. Bếp ăn của Nhà hàng được thiết kế theo quy trình bếp 1 chiều, đảm bảo ATTP. Nhà khách cũng luôn đặt các nguồn thực phẩm tươi, sống ở các cơ sở cung cấp uy tín trên địa bàn, có cam kết và lưu trữ mẫu đảm bảo quy trình ATTP...

Còn tại Nhà hàng Khởi Nghiệp 3, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn có diện tích rộng khoảng 1ha, với 20 phòng ăn, có khả năng phục vụ khoảng 1.000 khách/lượt, là một trong những nhà hàng có lượng khách đông và ổn định trên địa bàn, công tác ATTP được nhà hàng đặc biệt chú trọng.

Nhà hàng khởi nghiệp luôn chú trọng công tác vệ sinh, ATTP.



Bà Đàm Thùy Liên, Chủ nhà hàng Khởi Nghiệp 3 cho biết: Để đảm bảo chất lượng và an toàn cho từng món ăn, chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về vệ sinh thực phẩm, từ khâu lựa chọn nguyên liệu cho đến chế biến và phục vụ. Nguyên liệu được nhập từ các nhà cung cấp uy tín và nguồn gốc rõ ràng. Đồng thời, nhân viên nhà hàng đều được đào tạo các quy định về an toàn thực phẩm. Chúng tôi hiểu rằng, chỉ khi đảm bảo được an toàn thực phẩm, nhà hàng mới có thể tạo được niềm tin và sự hài lòng cho khách hàng...

Tại Thành phố Bắc Kạn hiện có 521 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do ngành Y tế quản lý, trong đó có 152 cơ sở cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cố định; 315 cơ sở kinh doanh dịch vụ thức ăn đường phố; 18 cơ sở đặt cỗ và 36 bếp ăn tập thể. Còn tại huyện Ba Bể hiện có tổng có 507 cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ ăn uống, trong đó có 39 cơ sở vừa sản xuất, vừa kinh doanh; 176 cơ sở kinh doanh thực phẩm hàng bao gói; 176 cơ sở dịch vụ ăn uống; 80 cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố.

Để đảm bảo chất lượng ATTP, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng trong dịp này, thành phố Bắc Kạn và huyện Ba Bể và đã ban hành văn bản chỉ đạo các bộ phận được phân công chủ động, trong việc bảo đảm công tác y tế và công tác ATTP...

Sở Y tế đã phân công cụ thể cho các đơn vị. Đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn, cử kíp trực y tế (bác sĩ, điều dưỡng, lái xe cứu thương) tại mỗi địa điểm trong thời gian diễn ra các sự kiện, chuẩn bị thuốc, vật tư y tế, thiết bị, phương tiện sơ cấp cứu ban đầu. Thường trực đảm bảo chăm sóc sức khỏe tại các nơi diễn ra sự kiện theo thời gian và địa điểm cụ thể.

Đối với Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn và Trung tâm Y tế huyện Ba Bể cử các kíp trực y tế đảm bảo sức khỏe cho đại biểu, diễn viên, vận động viên và khách du lịch, người dân tham gia tại các nơi tổ chức sự kiện. Thành lập đoàn kiểm tra, giám sát về ATTP tại các nhà hàng có phục vụ bữa ăn cho các đại biểu trong thời gian diễn ra sự kiện và nơi chế biến các món ăn ẩm thực dân tộc, gian hàng ẩm thực phục vụ khách du lịch trên địa bàn. Đảm bảo test nhanh về ATTP phục vụ công tác giám sát đảm bảo ATTP.

Với sự chuẩn bị chu đáo, Bắc Kạn đã sẵn sàng đảm bảo công tác y tế cho Chương trình Du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” năm 2024, góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Bắc Kạn đến du khách thập phương trong và ngoài nước./.