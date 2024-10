Trường THCS Huyền Tụng giáo dục học sinh nói không với thuốc lá

Tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Trường THCS Huyền Tụng.

Cô giáo Lưu Thị Khuyến, giáo viên Tổng phụ trách Đội, Trường THCS Huyền Tụng chia sẻ: Phòng, chống tác hại của thuốc lá là một trong những hoạt động xuyên suốt trong giáo dục đạo đức và lối sống của nhà trường. Do vậy, ngay từ đầu năm học hằng năm, Ban Giám hiệu nhà trường luôn quán triệt, triển khai các văn bản liên quan đến công tác phòng, chống tác hại thuốc lá của ngành Giáo dục, của tỉnh và địa phương. Đối với hoạt động Đội, bám sát nhiệm vụ được giao, Liên đội trường tham mưu và phối hợp giáo viên chủ nhiệm trong trường linh hoạt tuyên truyền công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá vào các buổi sinh hoạt dưới cờ, các buổi sinh hoạt ngoài giờ lên lớp bằng các hình thức khác nhau, như: Tuyên truyền phát thanh măng non, hoặc lồng ghép vào các buổi ngoại khóa, tổ chức diễn kịch, qua các tiểu phẩm do các em học sinh trong trường thực hiện. Qua các tiểu phẩm đó giúp các bạn chia sẻ suy nghĩ, tìm hiểu sâu hơn về tác hại của thuốc lá, từ đó giúp giáo dục đạo đức, lối sống cho các bạn để các bạn nhận biết được tác hại của thuốc lá để phòng tránh.

Qua phương tiện thông tin đại chúng chúng ta đã nghe và thấy được, hiện nay lứa tuổi thanh thiếu niên có tình trạng hút thuốc lá và thuốc lá điện tử khá phổ biến, trong đó có học sinh đã hút thuốc lá điện tử, những em này thường có tâm lý muốn thử, để khám phá cái mới. Do vậy, nếu tuyên truyền, nhắc nhở kịp thời thì các em sẽ hiểu được tác hại của thuốc lá rất nguy hiểm, từ đó có biện pháp phòng tránh cho bản thân mình và tuyên truyền cho bạn bè trong lớp, trong trường không hút thuốc, để phòng tránh tác hại của thuốc lá.

Năm học này, cùng với phối hợp chặt chẽ với gia đình và các tổ chức, đoàn thể tại địa phương tuyên truyền, vận động cha mẹ, người thân học sinh gương mẫu không hút thuốc lá, nhà trường cũng chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với ngành y tế tỉnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục phòng, chống chất gây nghiện, thuốc lá cho học sinh. Cụ thể, sáng 29/10, Trường THCS Huyền Tụng (TP. Bắc Kạn) phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn tổ chức buổi tuyên truyền phòng, tránh tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử cho học sinh. Tại buổi tuyên truyền, các chuyên gia khuyến cáo, hút thuốc lá không chỉ gây hại cho bản thân mà gây hại cho cả những người xung quanh.

Bác sĩ Đoàn Mạnh Thịnh, Trưởng Khoa phòng, chống bệnh không lây nhiễm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn. Những người hút thuốc lá và hút thuốc lá thụ động có nguy cơ mắc khoảng 25 bệnh khác nhau như: Ung thư, tim mạch, bệnh hô hấp và ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản của phụ nữ. Khói thuốc lá cũng là nguyên nhân chính gây bệnh không lây nhiễm tại Việt Nam và nhiều nước. Khói thuốc lá tác động tiêu cực vào các cơ quan sinh sản, làm tăng nguy cơ ung thư vú và đẻ non ở phụ nữ. Với phụ nữ mang thai, hít phải khói thuốc có thể gây biến đổi sự phát triển của bào thai, dễ sảy thai, đẻ non hoặc sinh con nhẹ cân. Hút thuốc lá thụ động làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi lên 30% và bệnh tim mạch vành lên 25%. Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ thường xuyên hít phải khói thuốc sẽ làm tăng tỷ lệ mắc viêm phế quản, viêm phổi và viêm tai giữa; tăng các triệu chứng hô hấp mạn tính như hen; giảm sự phát triển chức năng phổi; tăng nguy cơ đột tử ở trẻ sơ sinh.

Em Hứa Hoàng Diệu, học sinh lớp 8A5, Trường Trường THCS Huyền Tụng.

Khi được tham gia hoạt động tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá và thuốc lá điện tử tại trường, em hiểu hơn về tác hại của thuốc lá, giúp em có biện pháp để phòng tránh hiệu quả hơn. Sau nghe tuyên truyền, về nhà em sẽ tuyên truyền những người hút thuốc trong gia đình em và những người xung quanh nên bỏ thuốc lá, bởi hút thuốc lá có hại cho bản thân và nhiều người xung quanh.

Em Chu Văn Cao, học sinh lớp 8A1, Trường THCS Huyền Tụng

Em không hút thuốc lá, còn một số anh chị và các bạn trong trường nếu hút thuốc là có thể do muốn tìm tòi những thứ mới, muốn hút thử để khẳng định mình. Nhưng sau vài lần hút thử thì có thể bị nghiện, nên lén lút hút trong và ngoài trường. Qua tuyên truyền của các thầy, cô trong trường, gia đình, em biết tác hại thuốc lá có thể gây ung thư phổi; thanh quản và các bệnh liên quan đến tim, mạch. Do vậy, em sẽ giữ vững lập trường nói “không với thuốc lá” và sau buổi tuyên truyền này, em tham gia nhiều hơn nữa các hoạt động của nhà trường để tuyên truyền các anh chị và các bạn trong trường không hút thử thuốc lá.

Học sinh Trường THCS Huyền Tụng nghe tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Cô Lưu Thị Khuyến, giáo viên Tổng phụ trách Đội, Trường THCS Huyền Tụng tin tưởng: Với kế hoạch cụ thể trong công tác phòng, chống tác hại thuốc lá hằng năm của nhà trường, học sinh sẽ có nhận thức đầy đủ về cách phòng, tránh tác hại của thuốc lá và thuốc lá điện tử, đồng thời cũng là những tuyên truyền viên tích cực để tuyên truyền cho bạn bè và người thân vì một môi trường lành mạnh, không khói thuốc lá./.