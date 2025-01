Chăm sóc sức khỏe người dân - cho Tết thêm trọn vẹn

BBK - Để thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, ngành Y tế tỉnh Bắc Kạn đã chủ động các phương án trong phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) và chuẩn bị tốt các điều kiện để kịp thời cấp cứu, khám, điều trị cho người dân.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh luôn bảo đảm chăm sóc sức khỏe người dân dịp Tết Nguyên đán.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh là bệnh viện tuyến cuối của tỉnh Bắc Kạn, với lưu lượng bệnh nhân đến khám, điều trị và cấp cứu mỗi ngày lên đến hàng nghìn người. Để bảo đảm hoạt động khám chữa bệnh trong những ngày Tết Nguyên đán 2025, Ban lãnh đạo Bệnh viện đã chỉ đạo các khoa, phòng bố trí khoa học, hợp lý về nguồn nhân lực, trang thiết bị y tế, dự trù đủ số lượng thuốc, các phương án dự phòng…, phục vụ công tác khám chữa bệnh.

Cụ thể, bệnh viện đã bố trí kíp trực 24/24 giờ, bảo đảm thành phần trực đầy đủ theo 4 cấp: Lãnh đạo, chuyên môn, hành chính và bảo vệ. Các kíp trực có mặt tại vị trí trực 24/24 giờ, sẵn sàng tiếp nhận, khám, cấp cứu người bệnh, nhanh chóng xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu, tai nạn giao thông hoặc ngộ độc thực phẩm.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh bảo đảm máy móc, trang thiết bị hiện đại cấp cứu cho người bệnh.

Ông Hoàng Xuân Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Bệnh viện huy động tất cả các lực lượng cán bộ, bác sĩ và nhân viên làm việc trong dịp Tết, không nghỉ phép và lãnh đạo các khoa, phòng phải trực thường trú. Trường hợp có tai nạn hàng loạt hoặc ngộ độc thực phẩm tập thể, bệnh viện sẽ huy động tất cả nhân lực của các khoa tham gia cấp cứu người bệnh một cách kịp thời. Đối với nguồn thuốc phục vụ người bệnh, bệnh viện đã chuẩn bị một cơ số, đáp ứng gần như đầy đủ. Đặc biệt, bệnh viện đã chuẩn bị hàng trăm đơn vị máu phục vụ công tác cấp cứu và khám chữa bệnh trong dịp Tết.

Song song đó, bệnh viện còn chuẩn bị tốt cho công tác cấp cứu ngoại viện, công tác chuyển viện, với tinh thần chủ động, chu đáo, đáp ứng nhanh, kịp thời. Đồng thời chuẩn bị đầy đủ các phương án bảo đảm hoạt động khám chữa bệnh những ngày sau Tết Nguyên đán 2025. Bởi, thông thường sau Tết, do ăn uống không điều độ, ăn nhiều chất, ăn với số lượng lớn hơn bình thường, ăn nhiều bữa, uống nhiều rượu, bia, nước ngọt là các tác nhân chính gây ra nhiều bệnh lý.

Cùng với Bệnh viện Đa khoa tỉnh, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh cũng chủ động chuẩn bị nhân lực, vật lực bảo đảm đám ứng công tác khám chữa bệnh, cấp cứu trong dịp Tết Nguyên đán 2025.

Ông Tạc Văn Nam, Giám đốc Sở Y tế cho biết: Để bảo đảm công tác chăm sóc sức khỏe người dân dịp Tết Nguyên Đán, Sở Y tế đã xây dựng, triển khai kế hoạch tăng cường công tác y tế bảo đảm đón Tết Nguyên đán năm 2025.

Khám để mổ mắt cho người dân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Bên cạnh công tác bảo đảm trực cấp cứu, khám chữa bệnh trong dịp Tết, việc chăm lo đời sống cho nhân viên y tế và bệnh nhân điều trị nội trú cũng được ngành quan tâm. Lãnh đạo các đơn vị sẽ đến các khoa phòng động viên các ca trực. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết trực tiếp bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế. Qua đó, mong muốn các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, không may bị bệnh tật, có động lực để chiến thắng bệnh tật.

Ông Tạc Văn Nam khuyến cáo: “Tết Nguyên đán năm nay nghỉ dài ngày, người dân có nhiều cơ hội giao lưu thăm thú, chúc mừng năm mới, nên tình trạng sử dụng rượu bia cũng tăng lên. Đây có thể nói nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm. Để đón tết vui vẻ, vui xuân an toàn, người dân cần chú trọng bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa dịch bệnh; chấp hành đúng quy định khi tham gia giao thông, đã uống rượu bia thì không lái xe, không giao xe gắn máy cho người chưa có bằng lái, để bảo đảm an toàn tính mạng và sức khỏe của gia đình”./.