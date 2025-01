Người dân tấp nập đi lễ cầu an ngày mùng 1 Tết

BBK - Trong không khí rộn ràng ngày mùng 1 Tết, từ sáng sớm, tại các nơi như Đền Mẫu, Đền Cô, Đền Thác Giềng trên địa bàn thành phố Bắc Kạn đã nhộn nhịp dòng người đến đền nguyện cầu một năm mới sức khỏe, bình an.

Người dân thành phố Bắc Kạn đi lễ cầu bình an sáng mùng 1 Tết tại Đền Mẫu.

Theo nhiều người dân, việc xuất hành đầu năm đi lễ đền, chùa trong dịp Tết là nét đẹp văn hóa tâm linh của người Việt nhằm cầu mong một năm mới an khang thịnh vượng, mọi sự thuận lợi.

Đến Đền Mẫu cầu may ngày mùng 1 Tết, chị Hà Thị Trang (tổ Khuổi Thuổm, phường Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Bắc Kạn) chia sẻ: "Đi đền chùa đầu năm là một phong tục lâu đời của người Việt Nam. Đối với tôi, đây là một việc hết sức quan trọng. Từ nhiều năm nay, sau khi chúc Tết họ hàng, bà con hàng xóm và những người thân trong gia đình, tôi sẽ đi lễ đền cầu mong cho gia đình năm mới luôn được bình an, ấm êm, hạnh phúc, mọi điều may mắn, tốt lành. Chúc cho tất cả mọi người có một năm vui vẻ, rực rỡ với nhiều cơ hội mới".

Người dân đi lễ tại Đền Cô.

Cũng với tâm thế đi lễ đền cầu bình an, sức khỏe và một năm mới thật sung túc, bà Phạm Thị Phương, 65 tuổi (phường Nguyễn thị Minh Khai, TP Bắc Kạn) cho biết: "Đi lễ vào sáng mùng 1 Tết là một truyền thống có từ xa xưa, giáo dục con người hướng thiện. Sáng mùng 1 đầu năm, không gì ý nghĩa hơn việc cả gia đình cùng nhau đi lễ đền, vừa vãn cảnh vừa tận hưởng không khí đầm ấm. Đây là tục lệ rất hay và văn minh, vì vậy, gia đình tôi luôn giữ nếp đi đền vào ngày này".

Khách đến lễ đền chùa không quên mua diêm, bật lửa và muối cầu may. Mua muối đầu năm là mong sự no ấm cho gia đình trong cả năm tới. Nét phong tục này đã được gìn giữ và trở thành quan niệm đẹp đẽ lâu đời của người Việt.

Người dân mua diêm và muối lấy may sau khi đi lễ.

Ngoài các điểm du lịch tâm linh như: Đền Cô, Đền Mẫu, Đền Thác Giềng (TP Bắc Kạn); các điểm du lịch tâm linh như Chùa Thạch Long, xã Cao Kỳ, Đền Thắm, thị trấn Chợ Mới (Chợ Mới)... cũng thu hút khá đông người dân và du khách đến tham quan, vãn cảnh ngày đầu tiên của năm Ất Tỵ 2025.

Cuộc sống ngày càng văn minh, hiện đại, nét đẹp đi lễ đền, chùa đầu năm luôn được người dân gìn giữ. Đây cũng là dịp để mọi người bày tỏ tấm lòng thành kính với tổ tiên, trời phật và cùng chúc một năm mới bình an, hạnh phúc./.