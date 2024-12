Dàn nghệ sĩ 'Anh trai say hi' thăm Báo Nhân Dân và tìm hiểu kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Trưa 06/12, các nghệ sĩ của chương trình “Anh trai say hi” đã đến thăm Báo Nhân Dân, tìm hiểu về báo chí cách mạng Việt Nam và giao lưu với bạn đọc trẻ của Báo Nhân Dân tại Trụ sở 71 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tại buổi giao lưu, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đã giới thiệu khái quát về báo chí cách mạng Việt Nam, về Báo Nhân Dân.

Trong hơn 70 năm hình thành và phát triển, Báo Nhân Dân luôn giữ vững vai trò là cơ quan chủ lực quan trọng của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Thời gian qua, Báo Nhân Dân đã có những bước chuyển mình quan trọng để đáp ứng nhu cầu của độc giả trong kỷ nguyên số, sáng tạo nhiều sản phẩm truyền thông mới có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo bạn đọc.

Đồng chí Lê Quốc Minh phát biểu tại buổi giao lưu.

Trong các đợt tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2024, Báo Nhân Dân đã sáng tạo nhiều sản phẩm đặc biệt như: phụ san panorama Chiến thắng Điện Biên Phủ hay tranh ghép Cột cờ Hà Nội, qua đó tạo cảm hứng cho các bạn trẻ tiếp cận lịch sử, văn hóa đất nước.

Theo đồng chí Lê Quốc Minh, bên cạnh các hoạt động chuyên môn, Báo Nhân Dân cũng đã đẩy mạnh các hoạt động đa dạng khác để thu hút bạn đọc, như mời các nghệ sĩ nổi tiếng thế giới đến Việt Nam biểu diễn, tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, xây nhà tình nghĩa, tặng học bổng… góp phần tăng cường độ phủ của báo trên các mặt của đời sống xã hội; đúng với tinh thần "Ở đâu có nhân dân, ở đó có Báo Nhân Dân".

Tại sự kiện, ông Đinh Bá Thành, Chủ tịch, Tổng Giám đốc DatVietVAC cảm ơn Báo Nhân Dân đã hỗ trợ các nghệ sĩ chương trình “Anh trai say hi” trong hành trình về nguồn đầy ý nghĩa tại Thủ đô Hà Nội, giúp nghệ sĩ trẻ hòa mình vào dòng chảy văn hóa lịch sử và cảm nhận sâu sắc nhất về truyền thống vẻ vang, những đóng góp to lớn, sứ mệnh cao cả của báo chí cách mạng Việt Nam. Chuyến thăm Báo Nhân Dân - địa chỉ đỏ của báo chí cách mạng mang ý nghĩa rất đặc biệt, hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025).

Ông Thành cảm ơn các cơ quan báo chí truyền thông đã đồng hành, hỗ trợ cho chương trình “Anh trai say hi” và hy vọng các cơ quan báo chí tiếp tục chung tay góp sức thúc đẩy, phát triển các sản phẩm văn hóa, giải trí, giúp công nghiệp văn hóa quốc gia hòa vào dòng chảy toàn nhân loại, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội.

Nghệ sĩ trẻ Trần Minh Hiếu (HIEUTHUHAI), quán quân “Anh trai say hi” chia sẻ: “Những giây phút lắng đọng trước những hiện vật lịch sử đã để lại trong lòng chúng em thật sự xúc động, cùng ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mỗi người trẻ với gia đình, xã hội và Tổ quốc. Chuyến đi này không chỉ là một hành trình khám phá, mà còn là cơ hội để chúng em hiểu thêm về giá trị của sự kết nối, sẻ chia và cống hiến”.

Trong chuyến thăm Báo Nhân Dân, Đại diện DatVietVAC và chương trình “Anh trai say Hi” cũng đã trao tặng vé mời xem concert “Anh trai say hi” ngày 9/12/2024, poster “Anh trai say hi”, thẻ VieON và giao lưu với các bạn đọc trẻ Báo Nhân Dân.

Nghệ sĩ trẻ Trần Minh Hiếu (HIEUTHUHAI), quán quân “Anh trai say hi” chia sẻ tại sự kiện.

Các nghệ sĩ giao lưu với khán giả tại Báo Nhân Dân.

Dàn nghệ sĩ "Anh trai say hi" chụp ảnh lưu niệm tại chương trình.

Hội tụ 30 nam nghệ sĩ đang hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, "Anh trai say hi" mang đến cho công chúng những màn biểu diễn âm nhạc đặc sắc. Chương trình được phát sóng trên HTV2 - Vie Channel, ON Vie Giải Trí, ứng dụng VieON và thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng./.