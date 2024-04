Đánh giá 02 năm phối hợp về công tác dân vận, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo

BBK - Chiều 25/4, Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Kạn chủ trì tổ chức Hội nghị đánh giá 02 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh giai đoạn 2022-2026. Đồng chí Ma Từ Đông Điền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì.

Quang cảnh Hội nghị.

Thực hiện chương trình đề ra, các đơn vị đã làm tốt công tác phối hợp tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo. Bốn đơn vị đã phối hợp cùng các ngành, đoàn thể trong tỉnh chỉ đạo, triển khai nhiều hoạt động dân vận hướng về cơ sở, thu được những kết quả thiết thực; phối hợp tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương vững mạnh; vận động Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo gắn với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh... Qua đó, góp phần làm tốt công tác dân vận và thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra.

Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình phối hợp chưa được thường xuyên, liên tục; hoạt động phối hợp tổ chức các chuyến công tác thăm nắm tình hình Nhân dân, dân tộc, tôn giáo tại cơ sở còn hạn chế; việc trao đổi thông tin, phản ánh tình hình đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số tại cơ sở có lúc, có việc chưa kịp thời…

Tại Hội nghị, các đơn vị đã tập trung thảo luận về những kết quả đạt được trong thực hiện Chương trình phối hợp thời gian qua, trong đó làm rõ những hạn chế còn tồn tại; thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh năm 2024.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Ma Từ Đông Điền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đánh giá công tác phối hợp giữa Ban Dân vận với các đơn vị được triển khai thực hiện tốt theo các nội dung, kế hoạch đã đề ra, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của các đơn vị, của tỉnh.

Thời gian tới, Ban Dân vận Tỉnh ủy sẽ chủ động phối hợp tốt với các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, tập trung phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, công tác dân tộc - tôn giáo…; tham gia phối hợp vận động triển khai các công trình trọng điểm trên địa bàn; đảm bảo vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; tham gia các phong trào thi đua, nhất là các sự kiện lớn của tỉnh, của đất nước…/.