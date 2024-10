Điểm báo in Bắc Kạn ngày 12/10/2024

Trên số báo in Bắc Kạn cuối tuần ra ngày 12/10/2024 có một số thông tin như sau:

>> Kỷ niệm 20 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2024):

Doanh nhân Bắc Kạn vượt khó tìm hướng phát triển (Xem trang 1, 7)

Năm 2024, tiếp tục là năm nhiều khó khăn, thách thức đối với nền kinh tế, ảnh hưởng đến sự phục hồi sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Với quy mô nền kinh tế nhỏ hẹp, doanh nghiệp Bắc Kạn càng khó trong tìm kiếm cơ hội mở rộng, phát triển so với các tỉnh, thành phố khác. Vượt qua những cơn gió “ngược” ấy, nhiều doanh nghiệp trong tỉnh đã nỗ lực duy trì, tăng tiến, phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả.

>> XUẤT, NHẬP KHẨU bứt phá ngoạn mục (Xem trang 1, 2)

Hoạt động xuất, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trong 9 tháng năm 2024 tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực, đóng góp thiết thực vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Bước sang quý III và lũy kế 9 tháng năm 2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của tỉnh đạt ước 42,1 triệu USD, tăng 58,32% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 136,68% kế hoạch năm 2024 (vượt kế hoạch đề ra). Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 33,85 triệu USD, tăng 41,42% so với cùng kỳ năm trước; nhập khẩu đạt 8,25 triệu USD.

>> CHUNG QUANH VIỆC SỬ DỤNG “SỮA” TRONG BỮA ĂN BÁN TRÚ TẠI TP. BẮC KẠN

Người dân cần cập nhật thông tin chính thống (Xem trang 3)

Những ngày gần đây, một số phụ huynh trên địa bàn TP. Bắc Kạn lo lắng trước thông tin sản phẩm “sữa” sử dụng trong bữa ăn bán trú tại các trường mầm non không đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên, theo xác minh ban đầu của cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, thông tin trên là chưa được kiểm chứng đầy đủ.

Trước dư luận băn khoăn về chất lượng sản phẩm dinh dưỡng trên, bà Đinh Thị Hiền Thương, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Bắc Kạn thông tin: Phòng đã yêu cầu các trường mầm non trực thuộc tiếp tục thăm nắm tâm tư nguyện vọng của cha mẹ trẻ và tuyên truyền để phụ huynh yên tâm; tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về công tác bán trú, vệ sinh an toàn thực phẩm, công khai... đồng thời yêu cầu các đơn vị điều chỉnh thực đơn bữa ăn phụ chiều. Trước mắt không đưa sữa có nhãn hiệu Grow IQ vào thực đơn hằng tuần. Tiếp tục phối hợp thực hiện kiểm tra, giám sát và huy động cha mẹ trẻ tham gia giám sát công tác bán trú, đặc biệt là giám sát việc bảo đảm chất lượng bữa ăn và an toàn thực phẩm tại đơn vị...