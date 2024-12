Điện lực Bắc Kạn lấy khách hàng là trung tâm

Điện lực Chợ Đồn thực hiện vệ sinh sứ cách điện cho khách hàng.

Nhằm triển khai các hoạt động thiết thực, hiệu quả, hướng tới các khách hàng đang sử dụng điện của EVN, người dân, các doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất kinh doanh và cộng đồng xã hội nhằm góp phần nâng cao hơn nữa hình ảnh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) trong cộng đồng; đồng thời hướng tới Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (22/12/1954 - 22/12/2024), trong tháng 12, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã triển khai nhiều hoạt động thực hiện nhiệm vụ này.

Với thông điệp “Đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả”, trong Tháng Tri ân khách hàng năm 2024, các đơn vị trực thuộc Công ty tại 07 huyện, thành phố đang đồng loạt triển khai các chương trình tri ân với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng trực tiếp vào việc hỗ trợ, giúp đỡ người dân, doanh nghiệp, khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trên toàn địa bàn tỉnh.

Theo đó, các hoạt động tri ân do PC Bắc Kạn triển khai được tập trung chủ yếu ở hai lĩnh vực, gồm: Công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng và các hoạt động an sinh xã hội. Nổi bật là các Điện lực trực thuộc Công ty đã chú trọng triển khai nhiều chương trình hỗ trợ, kiểm tra miễn phí hệ thống điện của khách hàng để bảo đảm việc sử dụng điện được an toàn, hiệu quả. Đồng thời, tăng cường hướng dẫn khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm; Miễn phí lắp đặt công tơ, vệ sinh trạm biến áp cho các khách hàng doanh nghiệp; Hỗ trợ người dân và khách hàng trong việc cấp điện mới, hỗ trợ sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện sau công tơ.

Điện lực thành phố Bắc Kạn thay thế thiết bị điện miễn phí cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Trong tháng tri ân, bên cạnh việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, PC Bắc Kạn còn triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng.

Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty đã chỉ đạo các Điện lực trực thuộc kéo dây sau công tơ miễn phí cho 40 khách hàng; kiểm tra miễn phí hệ thống điện, tư vấn sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả cho 50 khách hàng khu vực kinh doanh dịch vụ, vệ sinh công nghiệp TBA cho 40 khách hàng sử dụng điện lớn; thay thế thiết bị điện miễn phí cho 100 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trị giá 300.000 đồng/hộ; hướng dẫn về an toàn điện trong sinh hoạt và sản xuất cho 200 khách hàng; sửa chữa bảo dưỡng hệ thống điện sau công tơ cho 200 khách hàng; lắp đặt thiết bị điện chương trình “Thắp sáng đường quê” cho 02 tuyến đường, mỗi tuyến trị giá 15 triệu đồng; tổ chức Hội nghị khách hàng tại Điện lực các huyện, thành phố với 480 khách hàng tham gia.

Bên cạnh đó, PC Bắc Kạn còn tổ chức tri ân, tặng quà và cảm ơn các khách hàng công nghiệp, các hộ tiêu thụ điện lớn đã tích cực tham gia, phối hợp với ngành Điện thực hiện điều chỉnh phụ tải tại một số thời điểm khó khăn trong năm 2024, nhất là trong cao điểm mùa nắng nóng. Đồng thời, tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền về an toàn điện trong sinh hoạt và sản xuất.

Ngoài ra, các Điện lực đã chủ động phối hợp chặt chẽ với địa phương triển khai các chương trình, chính sách nhằm khuyến khích khách hàng tải, cài đặt App chăm sóc khách hàng, thanh toán tiền điện trực tuyến, sử dụng dịch vụ điện trực tuyến, chuyển đổi nhận thông báo sang các kênh Internet như App CSKH/Email/Zalo… Mặt khác, PC Bắc Kạn còn phối hợp với các ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán, các đối tác để cùng tổ chức, triển khai hoạt động chăm sóc khách hàng; Đẩy mạnh công tác truyền thông về an toàn và tiết kiệm điện trên App CSKH, website, Zalo, màn hình điện tử…

Nhân tháng Tri ân khách hàng, ngày 09/12/2024, Chi Đoàn Điện lực Thành phố Bắc Kạn phối hợp với Phòng Kinh doanh ĐLTP trao tặng 20 suất quà và thay 15 bóng đèn cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại phường Sông Cầu (TP. Bắc Kạn) và xã Mỹ Thanh (huyện Bạch Thông) với tổng kinh phí 6 triệu đồng.

Thông qua các hoạt động tri ân ý nghĩa do PC Bắc Kạn tổ chức, những hình ảnh tốt đẹp của người thợ điện Bắc Kạn đã lan tỏa sâu rộng đến cộng đồng xã hội. Đặc biệt, với mục tiêu lấy khách hàng làm trung tâm, trong thời gian tới, ngành Điện Bắc Kạn sẽ không ngừng nỗ lực nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng các dịch vụ để phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn, đồng thời quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho khách hàng./.