Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với các sở, ngành sau giám sát

BBK - Chiều 12/11, Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với các sở, ngành để làm rõ các nội dung sau giám sát các dự án, công trình do HĐND tỉnh cho chủ trương đầu tư. Đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh .

Đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Dự buổi làm việc có lãnh đạo đại diện các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, cùng một số đơn vị liên quan.

Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải phát biểu làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến lĩnh vực của ngành.

Theo đó, trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy lợi: Đối với Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng vùng trồng cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn hiện nay cơ bản đã xong bàn giao đưa vào sử dụng nhưng hiện nay có hiện tượng xuống cấp; một số tuyến khu vực cũng như diện tích cây ăn quả rất ít nên cần đánh giá công tác thẩm định dự án, hiệu quả sau đầu tư. Đối với Dự án Kè khắc phục sạt lở bờ sông Chu, sông Cầu đoạn qua thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới tiến độ thi công dự án chậm, tại thời điểm giám sát, mỗi nhà thầu thi công chỉ có khoảng 10 công nhân làm việc. Đề nghị chủ đầu tư chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo hoàn thành dự án theo đúng tiến độ.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc với đoàn giám sát của HĐND tỉnh.

Đối với lĩnh vực liên quan giao thông vận tải, xây dựng, kế hoạch đầu tư, cần làm rõ thêm thông tin về nguyên nhân khó khăn trong công tác đấu nối 02 tuyến đường nội thị thuộc huyện Bạch Thông và Ngân Sơn vào tuyến đường QL3 và đường Hồ Chí Minh, trách nhiệm của cơ quan lập, thẩm định dự án.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Quảng Khê - Khang Ninh (Ba Bể): Hiện nay tuyến đường gặp vướng mắc về cơ chế bồi thường, hỗ trợ cho 07 hộ dân bị chênh cao chênh thấp do thi công tuyến đường, 07 hộ dân không thuộc phạm vi thu hồi giải phóng mặt bằng của dự án nhưng do thiết kế, thi công tuyến đường dẫn đến chênh cao chênh thấp, tiềm ẩn rủi ro sạt lở nhà và đất của các hộ dân. Do đó, cần nghiên cứu xem xét cơ chế, hỗ trợ phù hợp đối với 07 hộ dân nêu trên.

Làm rõ thêm về khả năng bố trí vốn đối ứng thực hiện các dự án nhóm B của 08 UBND huyện, thành phố; phương án xử lý khi các huyện, thành phố không bố trí được vốn đối ứng (qua giám sát có huyện Pác Nặm và Chợ Mới chưa bố trí được vốn đối ứng thực hiện dự án). Dự án hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể do UBND huyện Ba Bể làm chủ đầu tư hiện nay chậm tiến độ so với kế hoạch do Dự án vướng mắc về cơ chế tái định cư, đề nghị có giải pháp, hướng dẫn địa phương cụ thể để thực hiện bảo đảm tiến độ, phát huy hiệu quả.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ nguyên nhân những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện tại các địa phương, đồng thời đưa ra những giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục tiếp thu ý kiến của đoàn giám sát; tăng cường công tác phối hợp để giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đồng thời chỉ đạo các chủ đầu tư thực hiện có hiệu quả các công trình, dự án đã được HĐND tỉnh cho chủ trương đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm giải ngân nguồn vốn và phát huy hiệu quả các công trình. Nghiêm túc rút kinh nghiệm những vấn đề trùng lặp, chủ quan đã được các đại biểu chỉ ra để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới./.