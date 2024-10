Giá trị, tầm vóc và ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga bất diệt

BBK- Cách đây 107 năm, ngày 7/11/1917, Cách mạng Tháng Mười Nga do V.I.Lênin và Đảng Bôn-sê-vích lãnh đạo đã giành thắng lợi vẻ vang, mở ra bước ngoặt vĩ đại - khai sinh ra nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới. Cuộc cách mạng “trời long, đất lở” ấy mãi mãi đi vào lịch sử như một bản anh hùng ca bất diệt, với tính chất đột phá mở đường và dẫn đường, mang theo lý tưởng và khát vọng vô cùng cao đẹp: Xóa bỏ chế độ người bóc lột người.

Lãnh tụ Đảng Bôn-sê-vích V.I.Lênin tuyên bố thành lập chính quyền Xô Viết tại Đại hội Xô Viết ngày 7-11-1917 tại điện Smolny, ngay sau khi chiếm Cung điện mùa Đông. (Ảnh tư liệu)

Cách mạng Tháng Mười Nga đã hiện thực hóa những khát vọng cháy bỏng từ ngàn đời của giai cấp công nhân và nhân dân lao động bị áp bức, bóc lột về một xã hội tốt đẹp, công bằng, bình đẳng, bác ái. Dù năm tháng có lùi xa, thế sự có xoay vần, dù các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị có muôn phương ngàn kế nhằm mưu đồ “lật sử”, xuyên tạc, bôi nhọ, phủ nhận giá trị, tầm vóc của Cách mạng Tháng Mười Nga, thì với ý nghĩa tiến bộ vượt bậc và nhân văn sâu sắc ấy, Cách mạng Tháng Mười Nga mãi mãi trường tồn cùng lịch sử, là cuộc cách mạng điển hình nhất cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng lao động, giải phóng con người.

Cách mạng Tháng Mười Nga soi sáng con đường giải phóng dân tộc cho các nước trên thế giới

Để đánh giá khách quan, khoa học về tầm vóc và ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga, trước hết phải dựa trên sự đối sánh bối cảnh nước Nga trước và sau cuộc cách mạng vĩ đại đó.

Thực tiễn cho thấy, trước Cách mạng Tháng Mười, nước Nga với chế độ chuyên chế độc tài phong kiến Nga Hoàng được ví như nhà tù hà khắc lớn nhất của các dân tộc phương Đông.

Mùa thu năm 1917, nước Nga và Đảng Bôn-sê-vích đứng trước tình thế lịch sử ngàn cân treo sợi tóc: sự tham gia của đế quốc Nga Hoàng vào Đại chiến thế giới lần thứ nhất đã gây nên tổn thất vô cùng to lớn về sinh mạng và của cải. Khủng hoảng thượng tầng kiến trúc nước Nga bị đẩy lên đến đỉnh điểm khi các nước đế quốc Anh, Pháp,… tỏ rõ lập trường ủng hộ tuyệt đối giai cấp tư sản Nga, đẩy chế độ Nga Hoàng đến tình cảnh bị cô lập sâu sắc. Lúc này, giai cấp công – nông bị áp bức, bóc lột nặng nề hơn bao giờ hết, họ bị đẩy đến nỗi cùng khổ và quẫn bách tột cùng, nhưng cũng vì vậy ý thức đấu tranh giai cấp cũng có sự chuyển biến rõ rệt. Rõ ràng, thảm họa kinh tế và sự hỗn loạn của xã hội đã gia tăng tới mức độ nguy hiểm, đẩy nước Nga đến bên bờ vực của sự sụp đổ. Trước tình hình đó, bộ tham mưu của Đảng và giai cấp công nhân Nga, đứng đầu là V.I.Lênin đã đánh giá đúng tình hình, lựa tình thế, chớp thời cơ ngàn năm có một để phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Những điều kiện cần và đủ đã hội tụ, thời cơ đã chín muồi, Cách mạng vô sản ở nước Nga nổ ra như là điều tất yếu của lịch sử.

Trên cơ sở vận dụng sáng tạo và phát triển lý luận của C.Mác và Ph.Ănnghen vào điều kiện cụ thể của nước Nga, vào đúng thời khắc lịch sử, Đảng Bôn-sê-vích Nga, đứng đầu là V.I.Lênin đã lãnh đạo giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga tiến hành cuộc cách mạng vĩ đại, xóa bỏ hoàn toàn chế độ phong kiến Nga Sa hoàng lỗi thời phản động, đưa quần chúng nhân dân lao động từ địa vị nô lệ lầm than vươn lên trở thành người lao động có đầy đủ quyền tự do, dân chủ và địa vị làm chủ xã hội, lập nên Nhà nước Xô Viết – Nhà nước Xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới.

Sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười, V.I.Lênin và Đảng Bôn-sê-vích Nga đã tập trung củng cố chính quyền Xô Viết, xây dựng chế độ xã hội mới với mục tiêu đem lại cuộc sống mới tốt đẹp hơn cho quần chúng nhân dân. “Sắc lệnh hòa bình” và “Sắc lệnh ruộng đất” được ban hành ngay sau khi cách mạng thành công là những quyết sách vô cùng quan trọng, có ý nghĩa vô cùng to lớn như “nắng hạn gặp mưa rào”, đã ngay lập tức cởi những nút thắt bế tắc về kinh tế - xã hội nước Nga, đáp ứng được khát vọng cháy bỏng của quần chúng nhân dân lao động Nga về một cuộc sống hòa bình, tự do và hạnh phúc. Cùng với đó là sự ra đời một chính sách ngoại giao mới mềm dẻo và linh hoạt, một quan hệ quốc tế mới hết sức nhân văn và tiến bộ - chính sách hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc. Một nhà nước kiểu mới được V.I.Lênin và Đảng Bôn-sê-vích Nga xây dựng dựa trên cơ sở nền tảng quan hệ sản xuất tiến bộ - chế độ sở hữu tập thể, hướng tới mục tiêu tối thượng là xóa bỏ áp bức dân tộc, áp bức giai cấp, xóa bỏ chế độ người bóc lột người. Đây chính là sự khác biệt lớn về chất, phản ánh sự tiến bộ vượt bậc trong quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng ở nước Nga so với các chế độ chính trị - xã hội đã và đang tồn tại đến lúc đó. Với ý nghĩa đó, Cách mạng Tháng Mười Nga giành thắng lợi đã giáng đòn sấm sét vào chế độ tư bản chủ nghĩa, đưa nước Nga vươn lên trở thành đối trọng trực tiếp, làm phá sản âm mưu thôn tính và cai trị thế giới của chủ nghĩa tư bản, mở ra kỷ nguyên mới, một thời đại mới, gieo mầm sống mới với biết bao niềm tin và hy vọng cho nhân loại cần lao tiến bộ và yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới trong cuộc đấu tranh trường kỳ vì chủ nghĩa xã hội, vì dân chủ và hòa bình.

Mặc dù đã 107 năm trôi qua kể từ sau sự kiện lịch sử làm rung chuyển thế giới, đánh dấu sự chuyển mình vĩ đại trong tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại nhưng âm hưởng và tinh thần bất diệt của những ngày tháng hào hùng của mùa Thu lịch sử ấy vẫn còn vang mãi, để lại nhiều bài học vô cùng quý báu, là ngọn cờ, chân lý đấu tranh, là ánh dương soi chiếu cho các dân tộc trên con đường thực hiện lý tưởng độc lập dân tộc, chống chiến tranh, chống nô dịch, áp bức, bóc lột, bất công, quyền được sống làm người, quyền dân tộc tự quyết.

Cách mạng Tháng Mười Nga soi sáng con đường cách mạng Việt Nam

Cách mạng Tháng Mười Nga luôn có ý nghĩa vô cùng thiêng liêng và sâu sắc, tác động trực tiếp và làm thay đổi vận mệnh dân tộc ta, đóng vai trò quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin và Cách mạng Tháng Mười Nga, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy ở đây chiếc “Cẩm nang thần kỳ” – con đường cứu nước, cứu dân, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối chính trị vốn dĩ kéo dài hàng trăm năm. Sau gần 10 năm bôn ba tìm đường cứu nước, Người đã đến được với bản “Sơ thảo lần thứ nhất những Luận cương vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của V.I.Lênin. Kể từ đó, Người tin tưởng và khẳng định: “Chỉ có đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười – con đường duy nhất đúng đắn – cách mạng Việt Nam mới giành được độc lập, tự do thực sự”.

Vận dụng lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện cụ thể, Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân tộc tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, kể từ đây, cái tên Việt Nam đã lần đầu tiên tự hào ghi danh trên bản đồ thế giới. Từ hào khi thắng lợi vĩ đại ấy đã hun đúc ý chí và niềm tin bất diệt, cổ vũ toàn thể dân tộc Việt Nam kiên cường, quyết chí bền gan, thừa thắng xông lên, để rồi liên tiếp giành được những kỳ tích vẻ vang mang tính lịch sử, bước ngoặt của dân tộc. Không chỉ vậy, tinh thần quật khởi của Cách mạng Tháng Mười còn là khởi nguồn, tiền đề vững chắc để củng cố niềm tin, tiếp thêm động lực, bồi đắp thêm lý tưởng chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho những người cộng sản, củng cố lực lượng và sức mạnh để Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo thực hiện công cuộc đổi mới thành công và giành được nhiều thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Hơn 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, nhờ có ánh sáng chủ nghĩa Mác – Lênin và lý tưởng Cách mạng Tháng Mười soi chiếu, đất nước ta mới gặt hái được rất nhiều thành tựu vẻ vang trên nhiều lĩnh vực, được cộng đồng quốc tế ghi nhận, vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao, kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng tốt, đời sống của nhân ta ngày một cải thiện rõ rệt. Đặc biệt, những thành tựu vượt bậc sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước mà Đảng và nhân dân ta đã giành được chính là những minh chứng sinh động, bác bỏ mọi hoài nghi, khẳng định tính đúng đắn và phù hợp của mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Việt Nam hiện nay. Đồng thời ghi thêm dấu ấn thành công cho sự vận dụng, kế thừa và phát huy sáng tạo bài học Cách mạng Tháng Mười Nga vào điều kiện cụ thể Việt Nam, một lần nữa chứng minh sức sống mãnh liệt và tính ưu việt của mô hình chủ nghĩa xã hội trên tất cả các lĩnh vực thông qua đổi mới, cải cách và ngày càng phát triển.

Mặc dù hơn một thế kỷ đã trôi qua, nhưng tinh thần bất diệt, khí thế lịch sử hào hùng của cuộc cách mạng vĩ đại, khai sinh ra chế độ xã hội chủ nghĩa vẫn mãi được nuôi dưỡng, trường tồn, được phát huy ngày càng rực rỡ bởi những người cộng sản chân chính, bởi nhân loại tiến bộ và yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới.

Mỗi dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga không chỉ là cơ hội để Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam được tri ân, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với nhân dân Liên Xô và lãnh tụ V.I.Lênin vĩ đại, mà còn là dịp để chúng ta nhìn nhận đầy đủ, sâu sắc hơn về quá khứ, đánh giá hiện tại và triển vọng tương lai của chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới. Trên cơ sở đó, Đảng ta đã điều chỉnh nội dung và phương thức thực hiện cho phù hợp với thực tiễn và cục diện thế giới mới; kiên định, trung thành với mục tiêu, lý tưởng con đường chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Năm nay, nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, trong đó có nhân dân Việt Nam hân hoan chào mừng kỷ niệm 107 năm thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại trong bối cảnh cục diện thế giới đang biến động khó lường. Trong bối cảnh đó, thêm một lần nữa, ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin với lý tưởng vô cùng cao đẹp về độc lập dân tộc, hòa bình, chống chiến tranh, chống áp bức, bóc lột, đòi quyền được sống làm người, quyền tự quyết dân tộc đã được Cách mạng vĩ đại Tháng Mười Nga hiện thực hóa lại vang lên, thôi thúc chúng ta phải tiếp tục giương cao ngọn cờ đấu tranh, bảo vệ lẽ phải, bảo vệ chân lý.

Để góp phần thực hiện được lý tưởng đó, một trong những nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách mà chúng ta cần làm ngay là tăng cường cảnh giác, nhận diện và đấu tranh phản bác mọi quan điểm sai trái, phán xét, xuyên tạc phủ nhận tầm vóc, ý nghĩa, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại mà các thế lực thù địch, phản động luôn bày đặt.

Hơn 100 năm qua, với những chiêu bài thâm độc, bằng những giọng điệu “lật sử”, các thế lực thù địch đang cố sức chống phá, tấn công thành trì của chủ nghĩa xã hội, phủ nhận thành quả của cuộc cách mạng Tháng Mười vĩ đại, đồng nhất và quy chụp sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô và Đông Âu với chủ nghĩa xã hội nói chung, từ đó đổ lỗi, lớn tiếng rêu rao Cách mạng Tháng Mười là “sai lầm lịch sử”. Song, trên thực tế, những luận điệu hồ đồ đó đã không thể lừa phỉnh, qua mặt được bất kỳ ai, bởi tất cả đã bị những sự kiện, những nhân chứng lịch sử, những thắng lợi củng cố hiện thực mà chủ nghĩa xã hội đạt được hơn 100 năm qua được nhân loại yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới công nhận. Do vậy, những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận thành quả cách mạng của các thế lực thù địch trở nên méo mó và lạc lõng.

Chào mừng kỷ niệm 107 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, hơn bao giờ hết, mỗi người dân Việt Nam càng hiểu sâu sắc hơn tầm vóc, giá trị, ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười Nga và những gì cuộc cách mạng này đem lại cho toàn thể dân tộc, càng thêm thấu hiểu lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc, những hy sinh và mất mát, thêm yêu và trân quý giá trị của hòa bình và độc lập, càng khắc ghi niềm tự hào dân tộc và lòng biết ơn sâu sắc công lao trời biển của Bác Hồ kính yêu – Người đã đem ánh sáng chân lý của chủ nghĩa Mác – Lênin và lý tưởng của Cách mạng Tháng Mười về với dân tộc Việt Nam.

Thời gian dẫu có lùi xa, thế giới dù có biến động, nhưng tầm vóc, giá trị và ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng Mười vẫn còn vẹn nguyên, mãi mãi trường tồn, là ánh dương soi chiếu, “cuốn cẩm nang thần kỳ” định hướng, dẫn dắt con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nhân loại tiến bộ mà không một thế lực nào có thể ngăn cản, phủ nhận. Phát huy tinh thần và bài học của Cách mạng Tháng Mười, chúng ta càng tin tưởng khẳng định rằng: Đi lên chủ nghĩa xã hội chính là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn duy nhất và đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại./.

TS Đặng Thị Thu Hiền

- Phó Chủ nhiệm khoa Lý luận chính trị, Học viện Kỹ thuật Mật mã