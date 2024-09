Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong xây dựng cơ bản ở Ba Bể

Đoàn công tác của tỉnh do ông Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn đến kiểm tra một số công trình xây dựng tại huyện Ba Bể.

Theo ông Nông Ngọc Duyên, Chủ tịch UBND huyện Ba Bể: Năm 2024, UBND huyện Ba Bể giao Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện làm Chủ đầu tư và quản lý 29 công trình, trong đó có 13 công trình khởi công mới, 11 công trình chuyển tiếp và 05 công trình quyết toán với tổng kế hoạch vốn được giao gần 63 tỷ đồng (kế hoạch vốn năm 2023 chuyển nguồn gần 11 tỷ đồng, kế hoạch vốn được giao trong năm 2024 gần 52 tỷ đồng). Thực hiện giải ngân đến nay đạt gần 20% kế hoạch vốn được giao. Tiến độ thực hiện chậm hơn so với kế hoạch do có nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Quá trình triển khai thực hiện, huyện Ba Bể gặp một số khó khăn vướng mắc như: Công trình Dự án Hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn Chợ Rã (công trình chuyển tiếp), hiện đang thi công đạt khoảng 65% khối lượng so với hợp đồng, chậm tiến độ so với kế hoạch, là do có vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Hiện nay UBND huyện đang chỉ đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện tập trung giải quyết để bàn giao mặt bằng thi công các hạng mục chưa hoàn thiện.

Một số hạng mục thuộc Dự án hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn Chợ Rã vẫn còn ngổn ngang chưa thực hiện xong.

Dự án Kè Sông Lèng, xã Quảng Khê được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 801/QĐ-UBND ngày 09/5/2023 và Quyết định số 1476/QĐ-UBND ngày 15/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn với tổng mức đầu tư gần 15 tỷ đồng. Hiện nay, dự án đã thi công xong nhưng do thời gian thực hiện hợp đồng đã hết, dẫn tới công tác nghiệm thu bàn giao công trình chưa thực hiện được, do đó công tác quyết toán dự án hoàn thành chậm trễ. Để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo, UBND huyện Ba Bể đang đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương gia hạn thời gian thực hiện dự án đến 31/12/2024.

Đối với Dự án Tạo mặt bằng để tổ chức các hoạt động du lịch tại khu vực tổ chức lễ hội Lồng tồng, xã Nam Mẫu, thực hiện theo Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 08/4/2024 của UBND tỉnh vào năm 2024. Tuy nhiên, phương án thực hiện chưa được đánh giá tính khả thi, thời gian thực hiện dự án năm 2024 không đảm bảo cho việc thực hiện đầu tư do đến thời điểm này, Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị danh lam thắng cảnh hồ Ba Bể chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt nên không đủ cơ sở pháp lý để thực hiện. Hiện nay UBND huyện Ba Bể đang đề nghị UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh thời gian thực hiện dự án cho phù hợp (giai đoạn 2025-2027).

Trích phát biểu của ông Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc giữa Đoàn công tác của tỉnh và huyện Ba Bể.

Đối với một số dự án khác đang trong quá trình triển khai thực hiện, nhưng từ tháng 5/2024 đến nay bị ảnh hưởng bởi thời tiết mưa nhiều, dẫn đến tiến độ thi công chậm so với kế hoạch.

Trong thời gian tới, huyện Ba Bể đề ra một số giải pháp như: Đôn đốc các đơn vị nhà thầu thi công tranh thủ thời tiết khô ráo tập trung nhân lực, phương tiện máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công để có khối lượng thanh quyết toán. Đảm bảo quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, giao thông, điện nước... được thực hiện một cách đồng bộ theo trình tự tránh phải thay đổi, điều chỉnh nhiều lần khi thi công. Đảm bảo lựa chọn các nhà thầu có đủ năng lực tài chính và chuyên môn, tránh tình trạng nhà thầu yếu kém dẫn đến chậm tiến độ và chất lượng kém. Công bố công khai tiến độ các dự án đầu tư xây dựng công trình, tạo điều kiện cho sự giám sát từ cộng đồng, các tổ chức độc lập và cơ quan nhà nước. Tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ và chất lượng thi công./.