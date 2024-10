Giao ban công tác nội chính và cải cách tư pháp

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ đạo Hội nghị.

Trong 9 tháng năm 2024, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững, ổn định. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng (PCTNTC) và cải cách tư pháp (CCCTP) ở đơn vị, địa phương. Những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự được phát hiện, giải quyết kịp thời ngay tại cơ sở, không để bị động, bất ngờ; chất lượng xử lý, giải quyết vụ việc, vụ án được nâng lên. Các nội dung hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh được tập trung triển khai tích cực. Tổ chức, hoạt động của các cơ quan tư pháp được duy trì ổn định và thường xuyên được củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Công tác tuyên truyền, quán triệt các quy định của pháp luật về nội chính, PCTNTC và CCTP được cấp ủy các cấp quan tâm thực hiện nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân. Việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa được triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực, góp phần tích cực xây dựng xã hội công khai, minh bạch, dân chủ.

Tuy nhiên, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật vẫn diễn biến phức tạp, số vụ án hình sự phức tạp tăng, tội phạm sử dụng công nghệ cao phát sinh ngày càng nhiều với thủ đoạn tinh vi. Tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh tăng 15 vụ, 17 người bị thương so với cùng kỳ năm 2023, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp. Công tác tiếp, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy với Nhân dân tại một số địa phương, đơn vị chưa được thường xuyên; việc giải quyết ý kiến phản ánh của người dân ở một số ngành, địa phương có lúc còn chậm, chưa dứt điểm dẫn tới đơn thư, khiếu nại kéo dài, vượt cấp…

Hội nghị xác định nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2024, các đơn vị, địa phương nhất là người đứng đầu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác nội chính, PCTNTC và CCTP tại địa phương, đơn vị. Chủ động nắm chắc tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý, giải quyết những vấn đề phức tạp, bức xúc ngay từ cơ sở, không để bị động bất ngờ, hình thành điểm nóng về an ninh trật tự. Tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trong đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm. Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp công dân và tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng thủ tục, trình tự quy định, tránh để tồn đọng kéo dài, vượt cấp. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục pháp luật

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Lý Quang Vịnh.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của các cơ quan khối nội chính, các thành viên Ban chỉ đạo PCTNTC tỉnh đã bám sát chỉ đạo của các ngành dọc, Tỉnh ủy và tình hình thực tiễn của địa phương để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ 9 tháng năm 2024. Chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2024, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị rà soát lại công việc, nhiệm vụ năm 2024 để tập trung triển khai thực hiện theo luật định. Bám sát các văn bản của Trung ương, đặc biệt là các văn bản mới để triển khai thực hiện. Lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết đơn thư đúng quy định, giải quyết dứt điểm tránh đơn thư kéo dài, vượt cấp. Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trong đó cần đổi mới phương thức. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; quan tâm đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo các cơ quan tư pháp tập trung giải quyết tin báo tố giác tội phạm; nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử...

Hội nghị đã tổ chức Lễ trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Lý Quang Vịnh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy./.