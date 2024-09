Hạn chế tổ chức hội họp để tập trung khắc phục hậu quả bão số 3

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 75.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo về tình hình thiệt hại do bão số 3 gây ra và đề xuất các biện pháp hỗ trợ, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh. Theo đó, cơn bão số 3 và hoàn lưu của nó đã gây mưa lớn trên diện rộng khiến nhiều địa phương bị lũ lụt, sạt lở đất gây thiệt hại nhà ở, nông lâm nghiệp, thủy sản, công trình cơ sở hạ tầng và ảnh hưởng đời sống sinh hoạt của người dân.

Theo thống kê, mưa bão làm 03 người bị thương, 1.958 ngôi nhà bị thiệt hại, trong đó 283 nhà phải di dời khẩn cấp. Về nông – lâm nghiệp và thủy sản thiệt hại hơn 1.968ha, diện tích bị này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của khoảng 5.000 hộ dân- tương đương khoảng 20.000 – 23.000 nhân khẩu. Các công trình phúc lợi, dân sinh, hệ thống đường giao thông bị hư hỏng nặng. Việc khắc phục cần thời gian dài và tốn kém nguồn lực. Tổng thiệt hại sơ bộ toàn tỉnh ước khoảng 188 tỷ đồng…

Sau khi nghe báo cáo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chia sẻ với Nhân dân toàn tỉnh về những thiệt hại do bão gây ra, đồng thời biểu dương tinh thần quyết liệt trong chỉ đạo và tổ chức ứng phó, khắc phục hậu quả của cấp ủy, chính quyền; lực lượng vũ trang, các tổ chức đoàn thể và Nhân dân đã rất nỗ lực, cố gắng, làm tốt công tác hỗ trợ di dời người dân, tài sản đến nơi an toàn và đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn; tinh thần tương thân, tương ái từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã kịp thời ủng hộ về vật chất, tinh thần đến đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai vừa qua...

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và tổ chức đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

Chấp hành nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh về tập trung khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ sau bão. Tiếp tục tổ chức, phân công các lực lượng thường xuyên kiểm tra, rà soát các khu vực, khu dân cư có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất để kịp thời di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn; đảm bảo các điều kiện sinh hoạt tối thiểu cho người dân tại khu vực bị ảnh hưởng trong thời gian trước mắt. Tập trung sửa chữa, khắc phục nhanh hệ thống giao thông, lưới điện, thông tin liên lạc, các cơ sở giáo dục, y tế, nhất là đảm bảo các điều kiện chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân và đón học sinh đến trường an toàn, đảm bảo kế hoạch giảng dạy và học tập. Khẩn trương khôi phục các hoạt động sản xuất, dọn dẹp vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh tại các địa bàn bị thiệt hại.

Làm tốt công tác tuyên truyền, cập nhật và phản ánh kịp thời về tình hình thiệt hại, công tác cứu trợ, khắc phục hậu quả bão số 3 và hướng dẫn phương pháp phòng, chống bão, mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét để các cơ quan, đơn vị và Nhân dân nắm thông tin và chủ động thực hiện. Tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, kiên quyết không để kẻ xấu lợi dụng tình hình khó khăn để hoạt động vi phạm pháp luật.

Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, hỗ trợ các địa phương đang gặp khó khăn, trong đó cần làm tốt việc điều tiết, hỗ trợ đối với các địa bàn bị thiệt hại; cung cấp đầy đủ lương thực, nhu yếu phẩm, không để bất kỳ người dân nào bị thiếu đói. Đồng thời, bảo đảm phương tiện, hậu cần và các điều kiện cần thiết cho các lực lượng tham gia phòng, chống bão và khắc phục hậu quả.

Tiếp tục tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường; kiểm tra công trình hồ, đập, cầu, cống, đặc biệt là các vị trí, công trình trọng điểm xung yếu; chủ động, sẵn sàng các lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn theo phương châm “4 tại chỗ” để chủ động ứng phó với bão, lũ.

Huy động tối đa nguồn lực, cắt giảm các hoạt động, hạn chế tổ chức họp, hội nghị, các sự kiện chưa thực sự cần thiết để tập trung nguồn lực khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ sau bão.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền, vận động và thành lập các đội tình nguyện tham gia hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở, dọn dẹp vệ sinh môi trường; thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát, thống kê kịp thời, đầy đủ, chính xác mức độ thiệt hại do bão số 3 và tiếp tục đề xuất các biện pháp hỗ trợ, khắc phục. Sử dụng các nguồn kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, đúng mục đích, không để thất thoát, tiêu cực. Tham mưu tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả bão số 3 sau khi đã ổn định tình hình.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường thăm nắm tình hình tại cơ sở để kịp thời chia sẻ, động viên Nhân dân và địa phương bị thiệt hại; chỉ đạo hỗ trợ khắc phục hậu quả khi thiên tai xảy ra./.