Hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện, BHYT cho thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự

BBK - HĐND tỉnh Bắc Kạn (khoá X) vừa ban hành Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐND Quy định tiêu chí thành lập và tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; một số mức chi cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn tỉnh, trong đó có chính sách bảo hiểm đối với lực lượng này.

Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở huyện Bạch Thông

Theo đó, tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự đối với thôn có từ 150 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố có từ 200 hộ gia đình trở lên thì thành lập 01 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; đối với thôn, tổ dân phố không đủ điều kiện này thì thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự có phạm vi hoạt động tại một số thôn, tổ dân phố (tối thiểu 3 thôn, tổ dân phố; tối đa 6 thôn, tổ dân phố).

Về tiêu chí số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thì Tổ bảo vệ an ninh, trật tự có phạm vi hoạt động tại 01 thôn, tổ dân phố gồm 01 Tổ trưởng, 01 Tổ phó, 01 Tổ viên; Tổ bảo vệ an ninh, trật tự có phạm vi hoạt động tại một số thôn, tổ dân phố bao gồm 01 Tổ trưởng, 01 Tổ phó và Tổ viên (số lượng thành viên không quá tổng số thôn, tổ dân phố; đảm bảo mỗi thôn, tổ dân phố có 01 thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự).

Về mức hỗ trợ hằng tháng (bao gồm cả hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế): Tổ trưởng: 1.250.000 đồng/người/tháng; Tổ phó: 1.100.000 đồng/người/tháng; Tổ viên: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Nghị quyết cũng quy định chế độ bồi dưỡng cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở khi thực hiện công việc trong ngày nghỉ, ngày lễ, khi thực hiện công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật; quy định chế độ hỗ trợ chi phí khám bệnh, chữa bệnh, chế độ hỗ trợ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chưa tham gia bảo hiểm xã hội mà bị tai nạn, chết khi thực hiện nhiệm vụ. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024./.