Hội đồng nhân dân huyện Pác Nặm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Bà Hoàng Thị Duyên, Chủ tịch HĐND huyện Pác Nặm phát biểu khai mạc kỳ họp.

Theo báo cáo tại kỳ họp, từ đầu năm đến nay, huyện Pác Nặm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục ổn định, phát triển và đạt được một số kết quả, nhiều chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ năm trước như: Tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 380 tỷ đồng, bằng 50,5% kế hoạch, tăng 27% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, sản lượng các sản phẩm công nghiệp chủ yếu, diện tích các cây trồng chính thực hiện đạt mục tiêu kế hoạch đề ra.

Thảo luận, làm rõ nguyên nhân những hạn chế, tồn tại để tìm giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, công tác an sinh xã hội của huyện được thực hiện tốt; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác chỉ đạo, điều hành, kỷ luật, kỷ cương hành chính tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt ngay từ những ngày đầu năm, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Trong tổng số 37 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2024, có 14/37 chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch đề ra, 3/37 chỉ tiêu thực hiện đạt dưới 50% (gồm thu ngân sách, tiêm chủng cho trẻ em dưới 1 tuổi, số hộ chăn nuôi nông hộ, trang trại); các chỉ tiêu còn lại đang tiếp tục được thực hiện và sẽ đánh giá vào kỳ cuối năm.

Đại biểu tham dự kỳ họp.

Kỳ họp đã dành thời gian thảo luận, làm rõ nguyên nhân còn tồn tại, hạn chế, khó khăn như: Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm còn đạt thấp so với dự toán giao. Dịch tả lợn châu Phi vẫn xảy ra, gây thiệt hại về kinh tế cho người dân; thiên tai thường xuyên xảy ra làm ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản, cây trồng và đời sống Nhân dân. Thực hiện giải ngân vốn đầu tư, vốn các Chương trình MTQG còn thấp, công tác lập thủ tục thực hiện các dự án đầu tư, việc thực hiện nội dung thành phần các Chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm; các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới ít thay đổi so với cuối năm 2023. Hiện tượng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè còn diễn ra. Tình hình an ninh trật tự vẫn còn tiềm ẩn phức tạp…

Kỳ họp đã thông qua các báo cáo, tờ trình, nghị quyết thuộc thẩm quyền, đồng thời đặt ra một số nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2024 như: Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thực hiện phiên giải trình của HĐND theo kế hoạch đã đề ra. Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện các hoạt động của HĐND huyện theo nghị quyết, kế hoạch đề ra và tổ chức các kỳ họp thường lệ, kỳ họp phát sinh đột xuất theo quy định của pháp luật. Thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất vụ mùa 2024 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông xuân 2024-2025. Tập trung triển khai có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển một số cây trồng, vật nuôi có lợi thế trên địa bàn huyện năm 2024, lồng ghép nhiều nguồn lực để tổ chức thực hiện các nội dung Đề án. Triển khai có hiệu quả các mô hình, dự án liên kết sản xuất nông nghiệp theo chuỗi liên kết giá trị, các dự án phát triển sản xuất cộng đồng...

Tập trung đôn đốc triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2024, gắn nguồn lực các Chương trình MTQG để thực hiện tiêu chí nông thôn mới. Chỉ đạo công tác kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM để có các giải pháp phù hợp, tập trung chỉ đạo đạt mục tiêu đề ra. Tổ chức đánh giá, xếp hạng và công nhận sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên. Chủ động triển khai thực hiện công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024. Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, tình hình mưa lũ để thông tin cảnh báo kịp thời cho Nhân dân phòng tránh./.