Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tại huyện Bạch Thông

BBK - Ngày 05/11, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát việc thực hiện các công trình, dự án do HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại huyện Bạch Thông.

Đoàn công tác của HĐND tỉnh đến giám sát, nắm tình hình tại tuyến đường vào các xã CT229 huyện Bạch Thông.

Đoàn công tác đã đến giám sát trực tiếp tại: Dự án xây dựng, cải tạo tuyến đường vào các xã CT229 huyện Bạch Thông do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm chủ đầu tư đoạn qua các xã Sỹ Bình, Cao Sơn. Trường TH&THCS Sỹ Bình thuộc dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các trường học do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư.

Đoàn công tác giám sát tại Trường TH&THCS Sỹ Bình.

Giám sát tại điểm xây dựng, dự kiến xây dựng Trụ sở Công an các xã Cao Sơn, Vũ Muộn thuộc dự án xây dựng trụ sở làm việc Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2023 - 2025 do Công an tỉnh làm chủ đầu tư.

Đoàn công tác giám sát, nắm tình hình về việc triển khai xây dựng trụ sở Công an xã Cao Sơn.

Tuyến đường thôn Khuổi Cò, xã Dương Phong thuộc dự án phát triển cơ sở hạ tầng vùng trồng cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn do Ban QLDA ĐTXD NN&PTNT làm chủ đầu tư. Trường THCS Quân Hà, Trường THPT Phủ Thông thuộc dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các trường học do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư.

Đoàn đến giám sát tại dự án Đường nội thị thị trấn Phủ Thông.

Dự án Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông và dự án Kè khắc phục sạt lở khu dân cư thôn Chi Quảng B, thị trấn Phủ Thông và bờ suối Bản Lạnh, xã Tân Tú, huyện Bạch Thông do UBND huyện Bạch Thông làm chủ đầu tư.

Đoàn đến giám sát tại địa điểm dự kiến xây dựng trụ sở Công an xã Vũ Muộn.

Thông qua công tác giám sát lần này để xem xét, đánh giá việc triển khai, thực hiện các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư; làm rõ kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, bất cập, nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc triển khai các dự án đầu tư công./.