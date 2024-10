Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Na Rì lần thứ 19

Quang cảnh Hội nghị.

Các đồng chí: Nông Văn Nguyên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nông Văn Hội, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Ngọc Cương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì Hội nghị.

Trong 9 tháng năm 2024, Đảng bộ huyện Na Rì đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị chuyển biến tích cực. Tổng diện tích cây trồng các loại đạt hơn 100,3% kế hoạch; diện tích cây lương thực có hạt 7.034/7.000ha, đạt 100,5% kế hoạch, tăng 2.361 tấn so với cùng kỳ năm 2023. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, bình quân toàn huyện đạt 11,12 tiêu chí/xã; thu ngân sách được hơn 25/27 tỷ đồng, đạt hơn 93% kế hoạch giao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng, kiểm tra giám sát trong Đảng được triển khai theo quy định…

Hội nghị dành nhiều thời gian thảo luận về kết quả cũng như những hạn chế còn tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 9 tháng năm 2024, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm; công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; việc sáp nhập thôn, tổ nhân dân; tình hình khắc phục hậu quả của cơn bão số 3…

Đồng chí Nông Văn Nguyên, Bí thư Huyện ủy Na Rì phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nông Văn Nguyên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, đảng ủy các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh, quán triệt thực hiện nghiêm túc, linh hoạt các chủ trương nghị quyết, văn bản của Trung ương, của tỉnh, huyện. Đồng thời, thường xuyên đôn đốc kiểm tra, phân công tổ chức thực hiện các chương trình MTQG; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số; thực hiện tốt công tác giảm nghèo và nâng cao đời sống người dân; tăng cường công tác quản lý đất đai; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác thu ngân sách, quản lý nợ; thực hiện đầy đủ, đồng bộ, hiệu quả các chức năng, quy trình quản lý thuế; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường giám sát, kiểm tra đảm bảo chất lượng công trình; công tác quản lý đất đai, xử lý các vi phạm về sử dụng đất, đôn đốc kiểm tra và hướng dẫn lập thủ tục đăng ký biến động đất đai theo quy định; công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, môi trường trên địa bàn… /.