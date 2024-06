Hội Nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Ngân Sơn (mở rộng)

Đồng chí Nông Bình Cương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Ngân Sơn phát biểu tại hội nghị.

6 tháng đầu năm, Đảng bộ huyện Ngân Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị chuyển biến tích cực: Tổng diện tích cây trồng vụ Đông – Xuân thực hiện được hơn 2.000ha; diện tích đất khai thác 1 vụ tăng hơn 130ha so với cùng kỳ; số HTX thành lập mới đạt 150%. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được thực hiện tốt, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên. Quốc phòng, an ninh ổn định, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố và tăng cường…

Quang cảnh Hội nghị

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác 6 tháng đầu năm của huyện Ngân Sơn còn một số hạn chế như: Công tác tiêm phòng gia súc chưa đạt kế hoạch đề ra. Tình hình vi phạm pháp luật về lâm sản, khoáng sản nhỏ lẻ vẫn còn xảy ra. Tiến độ thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm, tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn đạt thấp.

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, huyện Ngân Sơn tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội; thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội; phấn đấu hoàn thành 32 chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng năm 2024 đã đề ra.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy Ngân Sơn đã thực hiện các bước giới thiệu nhân sự để kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026./.