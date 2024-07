Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn bàn nhiều nội dung quan trọng

Các đồng chí: Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; bí thư đảng đoàn, ban cán sự đảng, Tỉnh đoàn, Huyện ủy Na Rì; Trưởng ban, phó ban chuyên trách HĐND tỉnh; ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo một số ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nêu rõ: "Nội dung hội nghị lần này không nhiều, nhưng là những vấn đề rất quan trọng, có ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ năm 2024 và công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp".

Chuyển biến trên các lĩnh vực

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2024, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện khá toàn diện các nhiệm vụ đã đề ra. Tổng GRDP (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 4.128 tỷ đồng, tăng trưởng 5,45%, trong đó: Nông - lâm nghiệp – thủy sản tăng 3,63%, công nghiệp - xây dựng cơ bản tăng 7,05%, dịch vụ tăng 5,8%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp tăng 6,15%.

Các địa phương tích cực triển khai các nhiệm vụ phát triển nông, lâm nghiệp, tập trung sản xuất theo phương án, khung thời vụ đã đề ra. Khu vực công nghiệp, thương mại dịch vụ, xuất nhập khẩu duy trì đà tăng trưởng. Có 5 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 800 tỷ đồng; có 45 doanh nghiệp, 24 hợp tác xã được thành lập mới. Công tác xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh được đẩy mạnh.

Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 901 tỷ đồng, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 48% kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 4.075 tỷ đồng, bằng 56% kế hoạch, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt 17,5 triệu USD, đạt gần 59% kế hoạch, tăng 59% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng số vốn kế hoạch đầu tư công đã phân bổ chi tiết trên 2.430 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Tính đến hết hết tháng 6, tỷ lệ giải ngân mới đạt 24,7% kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước 429 tỷ đồng, đạt 46% dự toán Trung ương giao, 42% dự toán tỉnh giao.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội triển khai thực hiện theo kế hoạch. Công tác y tế, giáo dục, an sinh xã hội được chăm lo; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được các cấp, ngành quan tâm thực hiện. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai toàn diện. Trong 6 tháng, Tỉnh ủy đã ban hành trên 780 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ của Đảng bộ.

Bên cạnh kết quả đạt được, một số chỉ tiêu đạt thấp so với kế hoạch như tốc độ tăng trưởng kinh tế 5,45%; thu ngân sách thấp, nhất là nguồn thu tiền sử dụng đất chậm. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước đóng trên địa bàn tỉnh có xu hướng giảm. Giải ngân nguồn vốn đầu tư công và việc triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia chậm, tỷ lệ đạt thấp. Số lượng đảng viên được kết nạp mới đạt gần 20% kế hoạch...

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Thảo luận các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đóng góp ý kiến.

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông nêu ý kiến thảo luận tại tổ.

Các đại biểu chia tổ thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến các vấn đề như: Dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất chăn nuôi; tình trạng sạt lở đất; công tác giải ngân vốn đầu tư công và các Chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là vốn sự nghiệp còn dư nhiều; công tác quản lý đất đai ở một số địa phương còn nhiều hạn chế; tình trạng thiếu vật tư y tế; kết nạp đảng viên khó đạt chỉ tiêu đề ra nếu không có giải pháp quyết liệt chỉ đạo; cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong phòng, chống dịch bệnh đàn vật nuôi; rà soát lại hoạt động của các hợp tác xã; tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo…

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tổng hợp ý kiến thảo luận của đại biểu.

Thảo luận tại hội trường, các đại biểu tiếp tục làm rõ những nội dung liên quan đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của tỉnh và các ngành, địa phương trong 6 tháng đầu năm; đề xuất nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2024. Đại biểu cũng thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá những mặt còn tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ để nỗ lực khắc phục trong thời gian tới.

Đa số đại biểu nhất trí với dự thảo Kế hoạch của Tỉnh ủy triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị và Quyết định thành lập 4 tiểu ban Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030; Báo cáo công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữa kỳ họp lần thứ 15 và 16 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Báo cáo dư luận xã hội quý II năm 2024.

Quyết tâm cao hơn nữa

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh nhấn mạnh: Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch đề ra năm 2024 với kết quả cao nhất. Khắc phục bằng được tâm lý cán bộ sợ trách nhiệm. Người đứng đầu nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, bám sát thực tiễn; chủ động, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, đột xuất thuộc thẩm quyền. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quy trách nhiệm cho từng cá nhân.

Trên cơ sở kết quả 6 tháng đầu năm, Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo cập nhật kịch bản tăng trưởng của tỉnh để phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Thực hiện quyết liệt giải pháp thu ngân sách, đảm bảo hoàn thành cao nhất chỉ tiêu đề ra; chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả. Đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia. Khắc phục tình trạng thiếu vật tư, trang thiết bị y tế, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2024-2025. Tổ chức các hoạt động tri ân gia đình người có công, thương binh - liệt sĩ nhân Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7). Tăng cường công tác cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng tiêu cực; làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tránh đơn thư vượt cấp. Quán triệt đầy đủ, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh yêu cầu các cấp ủy, chính quyền cần quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa để thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ năm 2024.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Ngay sau hội nghị này, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong toàn tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tập trung khắc phục những hạn chế yếu kém còn tồn tại; tiếp tục đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa; chủ động, năng động, sáng tạo, linh hoạt hơn nữa để thực hiện có hiệu quả nghị quyết, kết luận của hội nghị lần này, làm cơ sở để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025; làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII./.